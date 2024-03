Teroristični napad v Moskvi: več mrtvih in ranjenih

V Moskvi je vsaj pet oboroženih zamaskirancev vdrlo v koncertno dvorano in začelo streljati, pri čemer naj bi bilo ubitih in ranjenih več ljudi. V napadu so odvrgli tudi granato oz. zažigalno bombo, ki je zanetila požar. Oblasti so zaenkrat uspele evakuirati okrog 100 oseb, več pa naj bi jih bilo še vedno ujetih v goreči stavbi. Po poročanju ruskih medijev so se napadalci zaprli v enega izmed prostorov v stavbi, specialne enote pa so začele posredovanje.