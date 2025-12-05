Streljanje v Medžimurju: umrla noseča ženska, njena sestra hudo ranjena

Policija je prijavo o streljanju prejela nekaj pred 21. uro. Po prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je 40-letni moški v družinski hiši s strelnim orožjem ranil 28-letno žensko, nato pa je pri izhodu iz hiše ustrelil še 29-letno žensko. Po napadu je pobegnil, so danes sporočili iz medžimurske policijske uprave.

Njegov avtomobil so našli slovenski policisti na območju Črenšovci, so sporočili iz PU Murska Sobota, kjer so bili o kaznivem dejanju obvečeni v četrtek ob 22.31. "Trenutno v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi na širšem območju Občine Črenšovci in sosednjih občin izvajamo aktivnosti za prijetje storilca kaznivega dejanja," so še dodali in občane pozvali, naj upoštevajo navodila in opozorila policistov na terenu.