Tujina

Streljanje v Medžimurju: umrla noseča ženska, njena sestra hudo ranjena

Čakovec, 05. 12. 2025 10.16 | Posodobljeno pred 42 minutami

Avtor
STA , N.L.
Komentarji
V Murskem Središću v Medžimurju ob meji s Slovenijo je 40-letni moški v četrtek zvečer ustrelil dve ženski, od katerih je ena kasneje umrla. Incident se je zgodil v predelu mesta s pretežno romskim prebivalstvom, žrtvi pa sta bili po pisanju lokalnih medijev zunajzakonska partnerica napadalca, ki je bila noseča, in njena sestra. Moški je po streljanju pobegnil, policija ga še vedno išče, tudi na območju Slovenije, saj so v občini Črenšovci našli njegov avtomobil.

Policija je prijavo o streljanju prejela nekaj pred 21. uro. Po prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je 40-letni moški v družinski hiši s strelnim orožjem ranil 28-letno žensko, nato pa je pri izhodu iz hiše ustrelil še 29-letno žensko. Po napadu je pobegnil, so danes sporočili iz medžimurske policijske uprave.

Njegov avtomobil so našli slovenski policisti na območju Črenšovci, so sporočili iz PU Murska Sobota, kjer so bili o kaznivem dejanju obvečeni v četrtek ob 22.31. "Trenutno v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi na širšem območju Občine Črenšovci in sosednjih občin izvajamo aktivnosti za prijetje storilca kaznivega dejanja," so še dodali in občane pozvali, naj upoštevajo navodila in opozorila policistov na terenu.

Hrvaška policija
Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

Obe ženski so prepeljali v bolnišnico v Čakovcu, kjer je 28-letna ženska še isti večer umrla. Druga, 29-letna ženska je huje poškodovana in ostaja na zdravljenju na intenzivni negi, poroča net.hr.

Preminula žrtev je bila mati treh otrok, v času napada pa je bila tudi noseča, je za medžimurski spletni portal Emedjimurje.net davi povedal predstavnik romske skupnosti na območju mesta Mursko Središće Milorad Mihanović.

"Ni besed, ki bi lahko opisale mojo žalost in mojo bolečino. Z njima sem odraščal, moji starši so njuni krstni botri," je še dejal. Vse prebivalce je tudi pozval, naj izročijo nezakonito orožje. "Tudi če imate samo en naboj, predajte ga," je dodal.

streljanje Medžimurje Mursko Središće nosečnica
