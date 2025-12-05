Streljanje v Medžimurju: umrla noseča ženska, njena sestra hudo ranjena

Policija je prijavo o streljanju prejela nekaj pred 21. uro. Po prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je 40-letni moški v družinski hiši s strelnim orožjem ranil 28-letno žensko, nato pa je pri izhodu iz hiše ustrelil še 29-letno žensko. Po napadu je pobegnil, so danes sporočili iz medžimurske policijske uprave.
Njegov avtomobil so našli slovenski policisti na območju Črenšovci, so sporočili iz PU Murska Sobota, kjer so bili o kaznivem dejanju obvečeni v četrtek ob 22.31. "Trenutno v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi na širšem območju Občine Črenšovci in sosednjih občin izvajamo aktivnosti za prijetje storilca kaznivega dejanja," so še dodali in občane pozvali, naj upoštevajo navodila in opozorila policistov na terenu.
Obe ženski so prepeljali v bolnišnico v Čakovcu, kjer je 28-letna ženska še isti večer umrla. Druga, 29-letna ženska je huje poškodovana in ostaja na zdravljenju na intenzivni negi, poroča net.hr.
Preminula žrtev je bila mati treh otrok, v času napada pa je bila tudi noseča, je za medžimurski spletni portal Emedjimurje.net davi povedal predstavnik romske skupnosti na območju mesta Mursko Središće Milorad Mihanović.
"Ni besed, ki bi lahko opisale mojo žalost in mojo bolečino. Z njima sem odraščal, moji starši so njuni krstni botri," je še dejal. Vse prebivalce je tudi pozval, naj izročijo nezakonito orožje. "Tudi če imate samo en naboj, predajte ga," je dodal.