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Zgodba se razvija

Streljanje v Nemčiji, več mrtvih

Stade, 29. 06. 2026 14.47 pred eno minuto 1 min branja 21

Avtor:
T.H.
Prizorišče streljanja v mestu Stade na severu Nemčije

Na severu Nemčije poteka obsežna policijska operacija, potem ko je v bližini mladinskega centra oziroma materinskega doma v središču mesta Stade odjeknilo več strelov. Lokalni mediji poročajo o pet mrtvih, vsi pa naj bi bili odrasli. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi strelca že prijeli, nevarnosti ni več. Motiv za streljanje še ni znan.

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Policija v Stadeju je v izjavi, objavljeni na WhatsAppu, sporočila, da na ulici Dankersstraße poteka "obsežna operacija". Prebivalce so sprva pozvali, naj se območja izogibajo in upoštevajo navodila reševalnih služb na kraju dogodka, nato pa so sporočili, da nevarnosti ni več. Deutsche Welle (DW) poroča, da so aretirali dve osebi.

Stade ima približno 50.000 prebivalcev in se nahaja zahodno od Hamburga.

Poročila o tem, kje se je incident zgodil, se za zdaj razlikujejo - lokalni mediji različno navajajo mladinski center, materinski dom in varno hišo. Nemški Bild pa piše, da so vse žrtve odrasli.

Preiskovalci na kraju streljanja v Stadeju
Preiskovalci na kraju streljanja v Stadeju
FOTO: AP

Pri DW so spomnili, da ima Nemčija zelo stroge zakone o orožju, ki so med najstrožjimi v Evropi.

Množična streljanja so v državi relativno redka, današnje streljanje pa je bilo med najsmrtonosnejšimi v zadnjem času.

streljanje nemčija stade

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KOMENTARJI21

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Order of Free Gardeners
29. 06. 2026 15.28
....svet ne gre v pravo smer
Odgovori
0 0
brezveze13
29. 06. 2026 15.15
kar uvažajte po podirajte te vojne potepuhe tisti ki je zaveden državljan se doma bori za svojo domovino ne pa drugod iščejo lahek način za preživetje na osnovi socialca, zato tisti ki ni javno preganjan doma, zaradi političnih aktivnosti nima kaj dobiti azila azil se izda samo zarai političnega razloga osebe
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+6
7 1
ŠPEKULANT
29. 06. 2026 15.15
On je sam nameru, metki si se.sprožli sami.. klasika 👌
Odgovori
-2
2 4
Valkidžija
29. 06. 2026 15.27
Ni bil priseben...
Odgovori
-1
0 1
Tir1
29. 06. 2026 15.14
Tam, kjer je največ skrajnih desničarjev.
Odgovori
-3
3 6
YouRangMyLord
29. 06. 2026 15.12
FrauMerkel - upajmo, da boš še dolgo živela in se soočala s posledicami svojih nespametnih dejanj in odločitev.
Odgovori
+9
10 1
grumf
29. 06. 2026 15.11
Uf, spet si boste nestrpni komentatorji dali duška. Uživajte..
Odgovori
-12
3 15
grumf
29. 06. 2026 15.17
Super, še prešteli se boste kle na minusih..
Odgovori
-3
1 4
Misanthrope
29. 06. 2026 15.20
Tudi tebe bomo čuvali, ko pride do vojne, čeprav si ne zaslužiš.
Odgovori
+2
4 2
markan3
29. 06. 2026 15.23
kdo ste to "vi" ❓
Odgovori
-1
0 1
Misanthrope
29. 06. 2026 15.27
Ljudje, ki ne mislimo predati držav nekim prišlekom brez boja 🤌
Odgovori
-2
0 2
markan3
29. 06. 2026 15.30
Ja, ja lahko je pametovati iz naslonjaća 😂😅🤣😆😆🤣😅😂
Odgovori
0 0
lcePower
29. 06. 2026 15.07
Tazadn cajt da se zacnejo vracat v maticne drzave
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+15
17 2
NeXadileC
29. 06. 2026 15.05
Vse več bo tega, najbrž.
Odgovori
+10
10 0
IKOSS
29. 06. 2026 15.03
Kako točno je država tokratnim žrtvam zagotovila osebno varnost? Je namreč ni, a vendar se vztraja na sistemskem onemogočanju, da bi si ti to poizkušali kar čim učinkoviteje zagotoviti sami!
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+4
5 1
JOSEPH HAYDN
29. 06. 2026 15.00
A kako je Somaljiec v VB zapeljal v mimoidoče pa ne poroćate
Odgovori
+24
26 2
themightyred92
29. 06. 2026 14.56
Točno vemo religijo te osebe
Odgovori
+17
19 2
juventina10
29. 06. 2026 14.54
motiv niti ni bistven,ker gre verjetno za moteno osebo in reagira brez mislit na posledice.prej kot slej bi se to zgodilo,mrtvi pa so bili na žalost ob nepravem času na nepravem mestu.evropa na žalost tone.
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-15
3 18
PandaBear
29. 06. 2026 14.58
motiv je zelo pomemben... Da ni spet kakšen inženir na delu, tile imajo v glavi drugačna pravila/merila...
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+21
22 1
Valkidžija
29. 06. 2026 15.11
Vsi imajo pred očmi 32 devic, katere ga čakajo tam gori.
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+8
8 0
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