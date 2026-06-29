Streljanje v Nemčiji, več mrtvih

Policija v Stadeju je v izjavi, objavljeni na WhatsAppu, sporočila, da na ulici Dankersstraße poteka "obsežna operacija". Prebivalce so sprva pozvali, naj se območja izogibajo in upoštevajo navodila reševalnih služb na kraju dogodka, nato pa so sporočili, da nevarnosti ni več. Deutsche Welle (DW) poroča, da so aretirali dve osebi.
Stade ima približno 50.000 prebivalcev in se nahaja zahodno od Hamburga.
Poročila o tem, kje se je incident zgodil, se za zdaj razlikujejo - lokalni mediji različno navajajo mladinski center, materinski dom in varno hišo. Nemški Bild pa piše, da so vse žrtve odrasli.
Pri DW so spomnili, da ima Nemčija zelo stroge zakone o orožju, ki so med najstrožjimi v Evropi.
Množična streljanja so v državi relativno redka, današnje streljanje pa je bilo med najsmrtonosnejšimi v zadnjem času.
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