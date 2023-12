Streljanje v Pragi eno najsmrtonosnejših v novejši evropski zgodovini

V četrtek se je v Pragi zgodila grozljiva tragedija, saj je 24-letni študent zakorakal na eno izmed fakultet in začel streljati. Ubil je 14 ljudi, še več je bilo ranjenih. Da bi zbežali, so študentje tudi v višjih nadstropjih splezali skozi okna in čepeli na okenskih policah ali pa skakali na nadstreške.

Svoje žrtve je izbiral po izgledu. Tisti, ki so delovali bolj "levičarji" od drugih, so jo zagotovo skupili, nekaterim pa je zaradi bolj "desničarskega" izgleda prizanašal. Med njimi je bil Adrian Pracona, ki je povedal, da je Breivik vanj uperil puško in jo kar nekaj časa držal uperjeno, potem pa jo je spustil in odšel naprej.

Policiste je o streljanju na šoli obvestil hišnik. Ko so prispeli na prizorišče, je napadalec nanje streljal z okna in ubil policista. Nato se je z orožjem in nekaj talci zatekel v učilnico, nato pa si je sodil sam.

19-letni Robert Steinhauser je v srednji šoli Gutenberg Gymnasium v mestu Erfurt ubil 16 ljudi - 13 učiteljev, dva učenca in policista. Napadalec, oborožen s puško in pištolo, je vdrl v učilnico in začel streljati, nadaljeval pa je na hodniku. Medtem je okoli 180 dijakov opravljalo maturitetne izpite. Gimnazijo sicer obiskuje 750 učencev.

Do zob oboroženi Friedrich Leibacher je oblečen v policijsko uniformo vstopil v stavbo regionalnega parlamenta v mestu Zug. Začel je kričati in žaliti kantonske poslance, ker parlament ni obravnaval njegove pritožbe. Nato je pričel divje streljati okrog sebe, vrgel pa je tudi ročno granato. Očividci so povedali, da je streljal nekaj minut. Slišati je bilo tudi eksplozijo, iz parlamentarne dvorane pa se je valil dim.

Leta 2013 se je tragedija zgodila v naselju Velika Ivanča pri Mladenovcu, ki leži južno od Beograda. 60-letni Ljubiša Bogdanović je umoril 13 ljudi – šest moških, šest žensk in otroka. Gre za dveletnega dečka, ki so ga policisti ustreljenega našli v objemu mrtve matere, stare 21 let. Poleg njiju je ležal 24-letni otrokov oče in mož.

Srbski mediji poročajo, da je moški najprej v domači hiši umoril sina in ostarelo mater, in sicer s strelom v glavo. Njegova soproga se je prebila do telefona in poklicala policijo. Še med pogovorom naj bi policisti slišali dva strela in krik sogovornice. Mož jo je ustrelil v vrat. Reševalci so jo našli še živo v hiši in jo prepeljali v bolnišnico v Beograd. "Ne vem, kaj se mu je zgodilo," je povedala. Ko je svojega moža zagledala z orožjem v roki, je mislila, da se šali. Povedala je, da ni bilo nobenega znaka, da bo njen mož storil kaj takšnega.

Moški se je zatem odpravil po soseski in vdiral v hiše sosedov. Moril jih je med spanjem. Med žrtvami naj bi bili tudi nekateri, s katerimi je bil v sorodu. Ko je na cesti zagledal policiste, se je ustrelil pred njihovimi očmi. Preživeli sosedi so povedali, da so hodili od hiše do hiše in preverjali, ali so stanovalci živi. Tako so tudi izvedeli za zločin.

Bogdanović je bil vojaški veteran, ki se je boril s srbskimi silami v hrvaški osamosvojitveni vojni v začetku devetdesetih let.