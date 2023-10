Streljanje v Sarajevu: ubili naj bi vodjo švedskega narkokartela

Bosanski portal Avaz poroča, da sta pred trgovino popoldne prišli dve zamaskirani osebi s športnima torbama, v katerih je bilo avtomatsko orožje. Napadalci za seboj naj ne bi pustili sledi, kar po ocenah portala nakazuje, da so bili profesionalci.

Zakaj se je Österdahl nahajal v Sarajevu, ni znano. Avaz poroča, da je bil star 30 let, na Švedskem pa je vodil mamilarski kartel. Leta 2017 je bil obsojen na štiri leta zaporne kazni zaradi podkupovanja, preprodaje mamil in kršitve zakona o orožju, še dodajo.

Klix.ba medtem poroča, da gre za umor iz zasede in da so napadalci na begu. Očividci so za medij povedali, da umorjeni moški ni živel v naselju. V času streljanja je bilo sicer na ulici več domačinov, k sreči pa ni bil nihče od njih poškodovan.