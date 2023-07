Streljanje v Sisku: napadalca prijeli, umrla ena oseba

V Sisku se je ponoči odvila tragedija. Moški, domnevni storilec, je v soboto zvečer sprožil strele in pri tem ubil žensko in hudo ranil štiri osebe. Osumljenec pa naj bi ob tem požgal tudi več hiš in avtomobilov. Napadalca, ki je po dejanjih pobegnil, so policisti ponoči iskali tudi z droni in termovizijskimi kamerami. Izsledili in prijeli so ga malo po 1. uri zjutraj.

V soboto zvečer je v ulici Capraške Poljane v Sisku prišlo do streljanja. Moški naj bi po poročanju hrvaških medijev streljal s kalašnikovko ter pri tem ubil 45-letno žensko. Najmanj osem oseb je bilo ranjenih, štiri med njimi huje. Vse poškodovane so prepeljali na zdravljenje v bolnišnico. Kot je izvedel Jutarnji list, naj bi storilec najprej prišel do sosedove hiše, nanju streljal in zažgal dve hiši. Prebivalci Siska sicer trdijo, da naj bi napadalec najprej zažgal svojo hišo, nato pa še drugi dve, vendar pa to še ni uradno potrjeno. Dve družinski hiši in osebni avtomobil so sicer zgoreli v celoti, ena hiša in drugi avtomobil pa delno. Pri intervenciji se je lažje poškodoval tudi eden od gasilcev. Dve osebi pa sta se lažje poškodovali pri begu. Ena od njiju je otrok, poroča Večernji.hr. icon-expand FOTO: Danas.hr icon-chevron-left icon-chevron-right Hrvaška policija je več ur iskala domnevnega storilca, ki se je po streljanju pognal v beg. Policisti so v mestu postavili blokade. Osumljenca so oblasti ujele kmalu po 1. uri zjutraj. "Prijeli smo moškega, ki ga povezujejo s streljanjem na območju Siska. Trenutno se nahaja v uradnih prostorih policije, zoper njega bo opravljena kriminalistična preiskava," je po poročanju Indexa.hr sporočila policija. Napadalca so ponoči iskali tudi z droni in termovizijskimi kamerami, specialci pa so s svetilkami prečesavali teren. Sosedje napadalca so povedali, da gre za moškega v 60. letih, ki da ima psihične težave. Imel naj bi posttravmatsko stresno motnjo in živel sam. Zadnjih mesecih naj bi jim govoril, da ga zastrupljajo, je za Index.hr dejal od prebivalcev naselja.