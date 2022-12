Streljanje v Torontu: med žrtvami so bili člani uprave stavbe

Uradnik je dodal, da je strelec, ki so ga identificirali kot Francesca Villija , uporabljal polavtomatsko pištolo. Razkrili so tudi, da so bili trije od petih umrlih člani upravnega odbora stanovanjskega bloka. V bolnišnico so v hudem stanju prepeljali tudi poškodovano osebo.

Šef policije Jim MacSween je dejal, da so policisti ob prihodu našli "grozen prizor", v treh ločenih stanovanjih je bilo pet trupel. Predstavnica posebne preiskovalne enote Ontaria je povedala, da so policisti 73-letnega osumljenca, dolgoletnega prebivalca stavbe, ustrelili na hodniku.

Osumljenec objavljal videoposnetke, v katerih je izražal nezadovoljstvo z vodstvom stavbe

Oblasti še vedno preiskujejo motiv napada, med drugim tudi morebitno povezavo med strelcem in upravnim odborom stavbe. Na svojih družbenih omrežjih je domnevni storilec namreč nedavno objavil več videoposnetkov, v katerih je izrazil nezadovoljstvo z vodstvom stavbe zaradi električne enote pod njegovim stanovanjem. Kanadski časnik Toronto Star je poročal, da je bil osumljenec dolgoletni prebivalec stavbe, ki je odbor več let zasuval s tožbami, saj je bil v sporu z več njihovimi člani.

V pogovoru za lokalne medije so prebivalci povedali, da so osupli, da je v njihovi sicer mirni soseski prišlo do streljanja. "Tukaj se počutim precej varno, zato sem bil šokiran, ko sem slišal, kaj se je zgodilo," je za CBC News povedal Jordan Bennett, eden od stanovalcev.

Sožalje so izrazili tudi politiki, vključno z županom Vaughana Stephenom Del Duco in premierjem Ontaria Dougom Fordom. Sožalje družinam je v tvitu izrazil tudi premier Justin Trudeau, ki je zapisal: "Imam vas v mislih." Ranjeni osebi je zaželel hitro in popolno okrevanje, policiji in reševalcem pa se je zahvalil za trud in strokovnost.