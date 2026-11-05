Streljanje v Turčiji: osem mrtvih

"Na žalost je v oboroženih napadih v naši provinci življenje izgubilo osem državljanov, eden pa je bil huje poškodovan," so sporočili iz urada guvernerja province Afyonkarahisar.

Na cesti v vasi Yukaritandir so po streljanju dve ženski odpeljali v bolnišnico, kjer pa sta podlegli poškodbam. Po tri trupla so našli tudi v vaseh Kiyir in Ayazini.

Po poročanju turške televizijske postaje NTV policija išče osumljenca, ki naj bi vozil rdeči avtomobil in so ga opazili, kako beži s kraja dogodka.