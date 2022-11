Streljanje v Uvaldu: po skoraj pol leta odstopil vodja policistov

Poročnik Mariano Pargas, ki je bil na dan pokola v osnovni šoli Robb vršilec dolžnosti načelnika policije, je odstopil. Da odhaja, je sporočil pred sobotnim "posebnim srečanjem", ki ga je sklicalo mesto, da bi odločalo o njegovi usodi. Maja je v streljanju umrlo 19 otrok in dve učiteljici, ki so bili več kot uro zaprti z napadalcem, medtem ko so policisti "tavali po hodnikih". Konec avgusta je bil odpuščen tudi šef policije šolskega okrožja.

icon-expand Mariano Pargas FOTO: AP

V primeru, da ne bi bil odpuščen že prej, bi 65-letnega Mariana Pargasa najverjetneje razrešili na sobotnem sestanku. Policijskega vodjo je julija župan Don McLaughlin poslal na neplačan dopust in sicer po tem, ko so videoposnetki s telesnih kamer policistov v javnosti sprožili vprašanja o tem, če je kot poveljnik pravilno ukrepal. Pargas je po poročanju CNN-a namreč vedel, da so bili učenci med napadom živi in da potrebujejo pomoč, a pomoči ni organiziral. Medij ga je že v ponedeljek kontaktiral in prosil za komentar, a je ta odvrnil, da po nasvetu svojih odvetnikov ne more govoriti o ničemer v zvezi s policijo. Odbor predstavniškega doma zvezne države Teksas je prvo poročilo objavil julija, v njem pa so kritizirali slab odziv več organov kazenskega pregona. "Nikomur ne moramo pripisati zlonamernosti ali slabih namenov," so zapisali v poročilo, a dodali, da so ugotovili "sistemske napake in izjemo slabo odločanje".

Jezni svojci nekaterih otrok, ki so bili ubiti v streljanju 24. maja, so od Pargasa zahtevali, da odstopi s položaja komisarja okrožja Uvalde. "Obveščen je bil o tem, da so ljudje poškodovani in da umirajo, vendar ni storil ničesar. Dekle je poklicalo 911 in prosilo za pomoč, on pa je njo in druge otroke enostano pustil umreti," je na sestanku komisije okrožja Uvalde dejal Jesse Rizzo. Na sestanku se je zbralo več družin, ki so kritizirale Pargasov odziv. Rizzo, čigar devetletna nečakinja Jackie Cazares je v streljanju umrla skupaj z 18 drugimi otroki in dve učiteljema, je nadaljeval: "Osramotili ste skupnost, osramotili ste organe pregona, umazali ste značko." Rizzo je sicer nagovarjal prazen stol, saj Pargas ni prišel na sestanek. Pargas je bil v začetku tega meseca ponovno izvoljen v komisijo, pri tem pa je premagal tri kandidate - med njimi je bil tudi oče Jackie Cazares, Javier Cazares.

icon-expand Uvalde po strelskem napadu v šoli FOTO: AP

Skoraj 20 policistov je med strelskim napadom več kot 45 minut čakalo pred učilnico, kjer je 18-letni napadalec pobijal otroke, preden so odklenili vrata in ubili morilca. Tudi direktor teksaškega ministrstva za javno varnost Steven McCraw je takrat priznal, da je bilo čakanje napaka.