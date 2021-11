Streljanje v Wisconsinu: Kyle Rittenhouse oproščen vseh obtožb

Rittenhouse je na sodišču zatrdil, da ni nameraval nikogar ubiti, ampak se je le branil. Danes 18-letni Rittenhouse je s polavtomatsko puško ubil dva protestnika, enega pa ranil. O usodi Rittenhousea je odločala 12-članska porota, sestavljena iz sedmih žensk in petih moških. Svojo odločitev so sprejeli po več tridnevnem premisleku.

Po tem, ko je belopolti policist maja lani v Minneapolisu ubil temnopoltega Georgea Floyda, so v ZDA izbruhnili protesti proti policijskemu nasilju, ki so se nadaljevali čez poletje. V Kenoshi so protesti izbruhnili, potem ko je avgusta belopolti policist ranil temnopoltega Jacoba Blaka.

Protesti so bili nasilni, nekateri demonstranti so uničevali lastnino in iz drugih delov ZDA so prišli ljudje, ki so hoteli pomagati policiji in ogroženim prebivalcem Kenoshe. Eden od njih je bil Rittenhouse iz Illinoisa, ki je imel v Kenoshi babico in druge sorodnike. Za nekatere Američane, predvsem belopolte in konservativne, je Rittenhouse junak, ki je želel pomagati, tožilci pa so trdili, da je hotel vzeti pravico v svoje roke in pri tem zagrešil dva umora.