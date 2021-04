Streljanje v Wisconsinu: trije mrtvi in dva ranjena

V ZDA so znova odjeknili streli. Tuji mediji poročajo o streljanju v baru oziroma taverni The Somers House v okrožju Kenosha, na pol poti med Chicagom in Milwaukeejem. Tri osebe so umrle, še dva sta ranjena, je za CNN dejal predstavnik tamkajšnje policije David Wright.

Incident se je zgodil v notranjosti stavbe, intervencijske službe so prvi klic na pomoč prejele ob 00.42 po lokalnem času.

Dve osebi s strelnimi ranami so prepeljali v lokalno bolnišnico, njune poškodbe so hude, je povedal Wright. Identitete vseh ustreljenih še preverjajo.

Osumljenca še niso našli. Po navedbah policije gre za temnopoltega moškega, visokega okoli 185 centimetrov, oblečenega v svetlo športno jopo s kapuco. Preiskava je v teku, motiv še ni znan. Gre pa najverjetneje za načrtno izpeljan dogodek, usmerjen v točno določene ljudi, še pravijo na policiji. Prebivalce naprošajo, naj se izogibajo območju.