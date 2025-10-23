Streljanje v Zagrebu: aretirali še eno osebo, motiv ljubezenski trikotnik?

Kot je neuradno izvedel RTL Danas, so v četrtek po včerajšnjem streljanju v Zagrebu poleg igralca Leona Lučića aretirali še eno osebo, ki jo je zaslišala policija. Gre za Lučićevega prijatelja.
Nekdanji policist in igralec Leon Lučić je bil obtožen poskusa umora in bo danes zaslišan na okrožnem državnem tožilstvu v Veliki Gorici. Pričakuje se, da bodo za Lučića zahtevali pripor. Policija trenutno preiskuje njegovo stanovanje, izdan pa je bil tudi nalog za zaseg posnetkov iz okoliških stavb.
Lučić in Mustafčić sta nekdanja prijatelja. Mustafčić je delal kot varnostnik in telesni stražar za nogometaše. Po končanih preiskavah ga bodo danes zaslišali na okrožnem državnem tožilstvu v Veliki Gorici.Kot neuradno poroča Index, naj bi bil motiv napada nesporazum med dvema prijateljema zaradi domnevnega ljubezenskega trikotnika.
Kot smo poročali, se je incident zgodil včeraj nekaj pred 11. uro v predelu Novi Zagreb, na kraj dogodka pa so kmalu prispeli policisti in reševalci. Policija je kasneje potrdila, da je pridržala strelca, in navedla, da je moškega ranil v nogo. Priče so za hrvaški Jutarnji list povedale, da je pištolo izvlekel, potem ko je iz avta znamke porsche stopil moški in ga fizično napadel.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.