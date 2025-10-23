Svetli način
Tujina

Streljanje v Zagrebu: aretirali še eno osebo, motiv ljubezenski trikotnik?

Zagreb, 23. 10. 2025 14.25 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
8

Po streljanju v Zagrebu je policija pridržala še eno osebo, prijatelja igralca Leona Lučića. Lučić je bil obtožen poskusa umora, domnevni motiv dejanja naj bi bil ljubezenski trikotnik.

Kot je neuradno izvedel RTL Danas, so v četrtek po včerajšnjem streljanju v Zagrebu poleg igralca Leona Lučića aretirali še eno osebo, ki jo je zaslišala policija. Gre za Lučićevega prijatelja.

Nekdanji policist in igralec Leon Lučić je bil obtožen poskusa umora in bo danes zaslišan na okrožnem državnem tožilstvu v Veliki Gorici. Pričakuje se, da bodo za Lučića zahtevali pripor. Policija trenutno preiskuje njegovo stanovanje, izdan pa je bil tudi nalog za zaseg posnetkov iz okoliških stavb.

V Novem Zagrebu odjeknil strel
V Novem Zagrebu odjeknil strel FOTO: Pixsell Bobo

Lučić in Mustafčić sta nekdanja prijatelja. Mustafčić je delal kot varnostnik in telesni stražar za nogometaše. Po končanih preiskavah ga bodo danes zaslišali na okrožnem državnem tožilstvu v Veliki Gorici.Kot neuradno poroča Index, naj bi bil motiv napada nesporazum med dvema prijateljema zaradi domnevnega ljubezenskega trikotnika.

Kot smo poročali, se je incident zgodil včeraj nekaj pred 11. uro v predelu Novi Zagreb, na kraj dogodka pa so kmalu prispeli policisti in reševalci. Policija je kasneje potrdila, da je pridržala strelca, in navedla, da je moškega ranil v nogo. Priče so za hrvaški Jutarnji list povedale, da je pištolo izvlekel, potem ko je iz avta znamke porsche stopil moški in ga fizično napadel.

streljanje strejanje Zagreb Leon Lučić policija preiskava
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
23. 10. 2025 15.26
A ni bil pakistanec?? kako je to možno... 😩
ODGOVORI
0 0
marjanovic.drazen
23. 10. 2025 15.24
+1
Hrvatino moja lahko bi bil najboljsi igralec!
ODGOVORI
1 0
2fast4
23. 10. 2025 15.18
+0
Se dobro da ni 5 kotnik... Veliko jih deluje tudi na ta način...
ODGOVORI
1 1
BroNo1
23. 10. 2025 15.16
+2
Danes se težko dobi normalno partnerico zato so take “gladiatorske borbe” zadnje čase. Verjamem, da je tudi obratno, ker folk je res spran, vsak dan bolj!
ODGOVORI
2 0
devlon
23. 10. 2025 15.12
-1
Nic niso napisali kateri ić je bil pa ta tretji v trikotniku..
ODGOVORI
0 1
Verus
23. 10. 2025 15.16
+1
Veliko ljudi brez ić je tudi kriminalcev. Zlezi dol z drevesa. Evolucija se je zgodila zdavnaj in zamujaš.
ODGOVORI
1 0
BroNo1
23. 10. 2025 15.22
+1
Je bla pa ONA. Kratka lajtunga?!
ODGOVORI
1 0
Verus
23. 10. 2025 15.11
+3
Jaz pa uredništvu dolgujem opravičilo, ker sem se pameten delal. Res je Središče zagrebško naselje. Opravičujem se, ker sem se res delal pameten. Vcasih sem, vcasih se pa delam, kar si moram občasno priznati.
ODGOVORI
3 0
