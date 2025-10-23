Streljanje v Zagrebu: aretirali še eno osebo, motiv ljubezenski trikotnik?

Kot je neuradno izvedel RTL Danas, so v četrtek po včerajšnjem streljanju v Zagrebu poleg igralca Leona Lučića aretirali še eno osebo, ki jo je zaslišala policija. Gre za Lučićevega prijatelja.

Nekdanji policist in igralec Leon Lučić je bil obtožen poskusa umora in bo danes zaslišan na okrožnem državnem tožilstvu v Veliki Gorici. Pričakuje se, da bodo za Lučića zahtevali pripor. Policija trenutno preiskuje njegovo stanovanje, izdan pa je bil tudi nalog za zaseg posnetkov iz okoliških stavb.