Norveška: Več mrtvih in ranjenih v lokostrelskem napadu

Okoli 18.15 po lokalnem času je policija v kraju Kongsberg, približno 80 kilometrov jugozahodno od norveške prestolnice Oslo, prejela več obvestil o napadu v središču mesta. Na terenu so takoj okrepili policijske enote, zaprli središče mesta, ljudi pa pozvali, naj ostanejo doma. Kmalu zatem so se zaslišali tudi reševalna vozila in helikopterji, na terenu pa so tudi bombni tehniki in posebne policijske enote.

Načelnik policije v Kongsbergu, Øyvind Aas, je po poročanju norveškega nacionalnega medija NRK povedal, da je moški na več lokacijah v središču mesta streljal z lokom in puščicami, pri tem pa je bilo več ljudi poškodovanih, nekaj pa je tudi mrtvih. Med drugim naj bi streljal v lokalu in trgovini.

"Lahko potrdimo, da se je v naši trgovini zgodil resen incident in da nihče od naših zaposlenih ni bil poškodovan," je za NRK potrdil Harald Kristiansen, tiskovni predstavnik verige Coop.

Policija je osumljenca aretirala, preiskava pa še poteka. "Uporabljamo vse razpoložljive vire," je dejal Aas. O dogodku so obvestili tudi pravosodno ministrico Monico Mæland.

Osumljenca so odpeljali v pripor v sosednji Drammen. Policija pa opravlja razgovore s pričami dogodka.

"Čas bo pokazal, kakšen je bil motiv za to dejanje," je na vprašanje, ali je šlo za teroristični napad, odgovoril Aas.

Ranjence so odpeljali v bolnišnico v Drammnu. Na občini so zaradi dogodka sklicali krizni štab, pa je dejala županja Kari Anne Sand.