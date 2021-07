Streljanje na novinarja: aretirali tri osebe

Nizozemski preiskovalni novinar Peter R. de Vries , ki so ga v torek zvečer ustrelili v Amsterdamu, se v bolnišnici bori za življenje. Dogodek se je zgodil, ko je de Vries hodil proti svojemu avtomobilu, potem ko je zapuščal prostore televizije RTL, kjer je bil gost v eni od zabavnih oddaj. Viri so za DutchNews.nl povedali, da je bil petkrat ustreljen v glavo iz neposredne bližine. Odpeljali so ga v bolnišnico na južni strani mesta.

Načelnik mestne policije Frank Pauw je sporočil, da so v avtomobilu na avtocesti A4 blizu Leidschendama aretirali dve osebi, med katerima naj bi bil tudi morebitni strelec. V mestu pa so aretirali še tretjo osebo. Glede na to, da je streljanje potekalo blizu Leidsepleina, "pričakujemo veliko posnetkov nadzornih kamer," je dejal tiskovni predstavnik oddelka za javno tožilstvo. Premier Mark Rutte pa je v televizijski izjavi dejal, da je napad na de Vriesa "napad na pogumnega novinarja". Streljanje je po njegovih besedah "napad na svobodno novinarstvo, ki je tako pomembno za našo družbo".

Županja Amsterdama Femke Halsema je novinarja opisala kot "nacionalnega heroja", ki se je zavzemal za ljudi v stiski in preiskovalcem pomagal rešiti marsikateri primer. Streljanje je bilo "surov, strahopeten napad," je dodala.

Streljanje je pretreslo Nizozemsko, sporočila o podpori preiskovalnemu novinarju pa so prišla od številnih vodilnih osebnosti, tudi kraljevske. Kralj Willem-Alexander in kraljica Máxima sta dejala, da sta "globoko šokirana" in da "novinarji ne smejo biti ogroženi, ampak svobodni, da opravljajo svoje pomembno delo."

Napad ni osupnil le nizozemske družbe, ampak zlasti poklice, v katerih je igral tako ključno vlogo - novinarstvo in kazensko pravosodje. Nizozemska odvetniška zbornica je objavila izjavo, v kateri opisuje "brutalni napad", ki ima velik vpliv na odvetništvo. De Vries je prejšnji teden sprožil kampanjo množičnega financiranja, da bi poskušal zbrati milijon evrov za reševanje nerešenega primera, preden so umrli starši žrtve Tanje Groen.

Humberto Tan, televizijski voditelj, je De Vriesa opisal kot novinarja z ogromnim srcem.

64-letni de Vries je postal prepoznan v zgodnjih osemdesetih letih. Kot novinar je poročal o številnih odmevnih zločinih, vključno z ugrabitvijo pivskega magnata Freddyja Heinekena leta 1983. Leta 2013 je bil ugrabitelj Heinekena, Willem Holleeder, obsojen zaradi groženj De Vriesu. Holleeder, eden najbolj razvpitih nizozemskih gangsterjev, je leta 2019 zaradi vpletenosti v pet umorov dobil dosmrtno zaporno kazen.

De Vries je dobil emmyja za svoje preiskovalno delo v zvezi z umorom Natalee Holloway, ameriške najstnice, ki je leta 2005 izginila na karibskem otoku Aruba. Nizozemska radiotelevizija NOS je dejala, da je pogosto deloval kot tiskovni predstavnik ali zaupnik prič v policijskih ali sodnih zadevah.

Bil naj bi tudi svetovalec Nabila B, državne priče, ki je pričala v zadevi proti Ridouanu Taghiju, domnevnem kralju mamil. Maroško-nizozemskemu osumljencu in njegovim sodelavcem trenutno na Nizozemskem sodijo zaradi umorov in trgovine z mamili. Do njegove aretacije v Dubaju konec leta 2019 je bil Taghi med evropskimi najbolj iskanimi ubežniki s strani policijske agencije Europol. Nekdanji član tolpe Nabil B naj bi bil ključna priča na sojenju. Primer je na Nizozemskem že sprožil šok, potem ko so septembra 2019 pred domom umorili prejšnjega odvetnika Nabila B Derka Wiersuma.

Glede na nekatera poročila De Vries ni hotel imeti osebnega varovanja. Bil je tudi vpleten v več odmevnih nerešenih primerov.