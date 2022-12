Streljanje v pubu na božični večer: strel v glavo usoden za 26-letno Elle

Storilec je na božični večer v glavo ustrelil 26-letno Elle Edwards , ki je zaradi hudih poškodb umrla. Policija ne verjame, da je bila tarča napada, ampak le naključna žrtev. V napadu je bil hudo poškodovan tudi 28-letnik, ki je še vedno v kritičnem stanju v bolnišnici. Poleg tega so bile ranjene še tri osebe, a niso utrpele težjih poškodb. Družina umorjene je na prizorišču streljanja položila cvetje in posebno sporočilo hčerki v slovo.

Prijateljica Edwardsove je za BBC povedala, da so, ko so zaslišali strele, sprva mislili, da gre za ognjemet. "A vse je nato obstalo in imeli smo občutek, da nekaj ni v redu." Ko sem videla prijateljico na tleh, sem povsem obnemela, je še dodala in poudarila, da so ji skušali pomagati.

Policija je zaradi streljanja okrepila svojo prisotnost na območju incidenta. Vse, ki so se na božični večer nahajali v pubu Lighthouse, so pozvali, naj oblastem posredujejo posnetke s kraja dogodka. Vsak dokaz je ključen, so poudarili.