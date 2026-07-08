Streljanje zaradi drog? Policisti našli kilogram marihuane, kokain, naboje ...

Medžimurska policija je zaključila kriminalistično preiskavo zoper 42-letnega moškega, ki so ga v ponedeljek pridržali zaradi suma streljanja v središču Čakovca, v katerem sta bili ranjeni dve osebi. Preiskava, ki so jo izvedli v sodelovanju z državnim tožilstvom v Varaždinu, je pokazala utemljen sum, da je 42-letni moški zagrešil dve kaznivi dejanji poskusa umora, dve kaznivi dejanji ogrožanja življenja in premoženja ter kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z drogami, poroča net.hr.

Dve osebi ranjeni

Incident se je zgodil v noči s petka na soboto, okoli 3.40 zjutraj, v središču Čakovca. Osumljenec se je najprej v gostinskem lokalu sprl z 22-letnim moškim in mu grozil. Po zaprtju lokala pa je 42-letnik na bližnjem parkirišču počakal 22-letnika in še tri osebe. Med fizičnim obračunom je izvlekel strelno orožje in v skupino večkrat ustrelil. 22-letnika je hudo ranil – ustrelil ga je v levo stegno in trebuh, 28-letni moški je bil lažje poškodovan. Oba sta na zdravljenju v Splošni bolnišnici Čakovec. Dva druga udeleženca – 23-letna ženska in 26-letni moški – sta jo odnesla brez poškodb.

V stanovanju našli drogo in strelivo

Med preiskavo osumljenčevega stanovanja in njegovega avtomobila so policisti našli več kot kilogram marihuane, skoraj šest gramov sintetičnih kanabinoidov, skoraj deset gramov kokaina, digitalno tehtnico in več nabojev za puško kalibra 7,9 milimetra.

Zasežena droga in orožje FOTO: Medžimurska policijska uprava

Zoper 42-letnika so na pristojno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, nakar so ga policisti predali nadzorniku pripora Policijske uprave Medžimurje.

Policisti so v osumljenčevem stanovanju in avtomobilu našli več kot kilogram marihuane. FOTO: Medžimurska policijska uprava

Poleg tega bodo policisti zoper njega vložili obtožni predlog zaradi nezakonite posesti streliva, moški je namreč, kot so še sporočili s Policijske uprave medžimurske, prekršil odredbe Zakona o nabavi in posedovanju orožja.

Spomnimo ...

Kot smo že poročali, je hrvaška policija 42-letnika v preteklosti že obravnavala – neuradno zaradi gospodarskega kriminala, zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, pa je v Bosni in Hercegovini pred šestimi leti prestajal tudi zaporno kazen. Po neuradnih informacijah je bil povod za sobotno streljanje spor prav zaradi drog. Minule dni je za njim potekala intenzivna iskalna akcija – iskale so ga vse razpoložljive policijske sile, tudi pripadniki specialne enote. Med begom naj bi se zadrževal tudi v Sloveniji, na policijski postaji pa se je nato zglasil kar sam.