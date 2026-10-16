Strelski napad na osnovni šoli: ubiti trije otroci in učitelj

Motiv napada za zdaj ni znan. Šef policije v mestu Bend Mike Krantz je na novinarski konferenci povedal, da so bili ubiti otroci stari pet, osem in 11 let. Sedemletnega otroka in 54-letnega učitelja so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico.

Po dosedanjih ugotovitvah je policija okrog enih popoldne v četrtek po krajevnem času prejela klic voznika, ki je sporočil, da je neznanec z orožjem večkrat streljal proti njegovemu vozilu. Kmalu zatem je center za klice v sili prejel več prijav o strelcu, ki je vstopil v osnovno šolo.

Preiskovalci menijo, da je osumljenec v šolo vdrl tako, da je streljal na zaklenjena vrata. Ko so policisti približno minuto pozneje prispeli v šolo, je bil 16-letnik že mrtev. Po navedbah policije ga je ustavil občan, ki je videl, kako je najstnik vstopil v šolo, mu sledil in se z njim spopadel.

Policija identitete osumljenca še ni razkrila. Prav tako še ni znano, ali je obiskoval šolo oziroma ali je poznal katero od žrtev. Oblasti so napovedale, da bodo dodatne informacije o občanu, ki je posredoval, objavile danes.