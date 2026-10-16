Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Strelski napad na osnovni šoli: ubiti trije otroci in učitelj

Bend, 16. 10. 2026 06.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Strelski napad na osnovni šoli

V strelskem napadu na osnovni šoli v ameriški zvezni državi Oregon so bili ubiti trije otroci in učitelj, še en otrok in učitelj pa sta bila huje ranjena. Napadalca, 16-letnega fanta, je ustrelil in ubil občan.

Motiv napada za zdaj ni znan. Šef policije v mestu Bend Mike Krantz je na novinarski konferenci povedal, da so bili ubiti otroci stari pet, osem in 11 let. Sedemletnega otroka in 54-letnega učitelja so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico.

Po dosedanjih ugotovitvah je policija okrog enih popoldne v četrtek po krajevnem času prejela klic voznika, ki je sporočil, da je neznanec z orožjem večkrat streljal proti njegovemu vozilu. Kmalu zatem je center za klice v sili prejel več prijav o strelcu, ki je vstopil v osnovno šolo.

Preiskovalci menijo, da je osumljenec v šolo vdrl tako, da je streljal na zaklenjena vrata. Ko so policisti približno minuto pozneje prispeli v šolo, je bil 16-letnik že mrtev. Po navedbah policije ga je ustavil občan, ki je videl, kako je najstnik vstopil v šolo, mu sledil in se z njim spopadel.

Policija identitete osumljenca še ni razkrila. Prav tako še ni znano, ali je obiskoval šolo oziroma ali je poznal katero od žrtev. Oblasti so napovedale, da bodo dodatne informacije o občanu, ki je posredoval, objavile danes.

Zaradi tragedije bodo danes zaprte vse šole v šolskem okolišu Bend-La Pine, odpovedane pa so tudi vse druge dejavnosti in športni dogodki. Guvernerka Oregona Tina Kotek se je zahvalila učiteljem, šolskemu osebju in reševalcem, ki so pohiteli na kraj dogodka, ter občanu, ki je po njenih besedah s pogumnim posredovanjem preprečil nadaljnjo izgubo življenj.

Direktor FBI Kash Patel je sporočil, da zvezni preiskovalci pomagajo lokalnim oblastem in jim bodo zagotovili vse potrebne vire. Na kraj dogodka so bili napoteni tudi agenti zveznega urada za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive (ATF).

Po analizi CNN, ki temelji na podatkih organizacij Gun Violence Archive, Education Week in Everytown for Gun Safety, je bil to letos že 36. strelski incident na območju ameriških šol.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
oregon streljanje šola zda

Za vožnjo skrbi AI, potniki pa pijejo, sestankujejo ali pojejo

24ur.com Hišnik ubil ravnatelja, tajnico, učiteljico. Med streljanjem v šoli tudi dijaki
24ur.com Lani s strelskim napadom grozil po spletu, letos v šoli ubil štiri osebe
24ur.com V strelskem napadu na šoli v Nemčiji umrl 15-letnik
24ur.com 14-letni strelec je z napadom grozil že lani
24ur.com 13-letnik izvedel strelski napad, umrlo devet ljudi
24ur.com Na osnovni šoli v Nashvillu odjeknili streli, ubitih šest ljudi
24ur.com Tragedija v Avstriji: streljanje na šoli terjalo najmanj enajst življenj
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Otrokove izbruhe jeze je težko obvladovati. Kako mu pomagati, da izrazi svoja čustva?
Otrokove izbruhe jeze je težko obvladovati. Kako mu pomagati, da izrazi svoja čustva?
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
zadovoljna
Portal
Ne skriva več sreče v ljubezni: svojega partnerja pokazala na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, dvojčki morajo biti previdni
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, dvojčki morajo biti previdni
To jesen bomo kavbojke nosile na dva načina, oba sta hit
To jesen bomo kavbojke nosile na dva načina, oba sta hit
V ognjeno rdeči obleki je ukradla vso pozornost
V ognjeno rdeči obleki je ukradla vso pozornost
vizita
Portal
To naravno živilo iz panja jeseni znova vzbuja veliko zanimanja
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
Nova spoznanja o uravnavanju sladkorja kažejo na vlogo rdečih krvnih celic
Nova spoznanja o uravnavanju sladkorja kažejo na vlogo rdečih krvnih celic
cekin
Portal
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
moskisvet
Portal
Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko
Irina Shayk zgoraj brez: 'Ti si boginja'
Irina Shayk zgoraj brez: 'Ti si boginja'
Tresenje noge: Je to navada, stres ali zdravstvena težava?
Tresenje noge: Je to navada, stres ali zdravstvena težava?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
dominvrt
Portal
Kako odstraniti saje s sten? Pri čiščenju ne naredite te napake
Pravilno obrezovanje fuksij: Vodnik za uspešno prezimovanje
Pravilno obrezovanje fuksij: Vodnik za uspešno prezimovanje
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
okusno
Portal
MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
voyo
Portal
Enkratni Mare
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009