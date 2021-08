Strelski napad v Plymouthu: napadalec ubil pet oseb

Policija v Plymouthu je potrdila, da je v strelskem napadu umrlo šest oseb - vključno z napadalcem. Tragični dogodek naj ne bi bil povezan s terorizmom, so še sporočili, toda motiv napada še ni znan. Oglasili so se nekateri vidni člani in politični predstavniki omenjenega mesta in dogodek označili za šokantnega. Pretresenim prebivalcem so ponudili tudi moralno in duhovno pomoč.

Ena od očividk je sinočnji napad za BBC označila za groznega in žalostnega. "Najprej so se slišali kriki, nato pa streli. Na začetku trije ali štirje. Nato je oboroženi napadalec vlomil v hišo in začel streljati na ljudi. Kasneje je stekel iz hiše in v parku čez cesto streljal na še nekaj ljudi," je dogajanje opisala Sharron. Neka druga priča je še povedala, da je bil moški od glave do pet oblečen v črno. Na streljanje nedaleč od središča Playmoutha se je takoj po pozivu nemudoma odzvala policija, specialne neote policije in reševalci. Policija je kasneje sporočila, da so na dogodku samem našli dve moški in dve ženski trupli. Tretjo žensko, ki je bila ob njihovem prihodu še živa so odpeljali v bolnišnici, kjer je kasneje podlegla poškodam. Šesti umrli pa je bil napadalec.

Poslanec, predstavnik Plymouth Suttona in Devonporta, Luke Pollard, je dejal, da je bil to "zelo mračen dan za naše mesto in našo skupnost". Kasneje je celo sporočil, da je zelo pretresen, saj je ena od žrtev otrok, mlajši od deset let.

Oglasil se je tudi poslanec Johnny Mercer, ki je prebivalcem sporočil, da naj upoštevajo vsa navodila policije in jih prosil naj na družbenih omrežjih ne objavljajo špekulacij in govoric. "Incident ni povezan s terorizmom in tudi osumljenec ni na begu. Ostanite mirni." Ministrica za notranje zadeve Priti Patel je incident označila za "šokantnega" in na Twitterju zapisala, da so njene misli z umrlimi, in dodala: "Vse pozivam, naj ostanejo mirni, upoštevajo nasvete policije in dovolijo našim reševalnim službam, da nadaljujejo s svojim delom." Tudi vodja laburistov Sir Keir Starmer je dogodke označil za "šokantne". "Moje misli so z družinami in sosedi tistih, ki so bili ujeti v to nočno moro," je dejal.

Na delu so bili tudi forenziki.