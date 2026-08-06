Strelski napad, pred hišo našli tri smrtne žrtve

Oblasti so obvestilo o streljanju dobile v sredo nekaj pred 8. uro zjutraj po krajevnem času. Incident se je zgodil na posestvu ob cesti Brooks Road v kraju Prospect Hill, približno 70 kilometrov severozahodno od Raleigha. Policisti so ob prihodu na kraj dogodka našli več oseb s strelnimi ranami.

Šerif okrožja Caswell Tony Durden je povedal, da so bile vse štiri osebe odrasli člani iste družine. Tri smrtne žrtve so našli pred hišo.

Ranjena oseba, ki je bila prav tako na kraju dogodka, je poklicala reševalne službe. Odpeljali so jo v univerzitetno bolnišnico Duke, njeno zdravstveno stanje za zdaj ni znano.