Strelski napad v Uvaldu: Odpustili šefa policije šolskega okrožja

18-letni strelec je 24. maja v strelskem napadu ubil 19 otrok in dva učitelja. Dogajanje v šoli v času pokola so podrobno razkrili tudi posnetki nadzornih kamer, ki so prikazovali postopanje policistov na hodnikih šole. Storilec je bil tako z žrtvami zaprt več kot uro, preden so ga onesposobili.

Poročilo o streljanju v šoli Uvalde v Teksasu, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi, je sicer pokazalo sistemske napake in izjemno slabo odločanje tistih, ki so sodelovali pri odzivu. Več napak so na 80 straneh poročila odkrili tudi v šoli. Odbor, ki je preiskoval pokol v šoli, je prepričan, da je poročilo na skoraj 80 straneh najpopolnejši opis dogajanja med napadom in po njem. Med drugim ugotavlja tudi, da šola ni bila ustrezno pripravljena na nevarnost oboroženega napadalca in je imela navado, da je vrata pustila odklenjena ali priprta. To je sicer v nasprotju z varnostno politiko šolskega okoliša.