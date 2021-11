Strelski napad na Kosovu: Napadalec streljal s kalašnikovko, policija izključuje terorizem

En dijak je bil ranjen, a je po operaciji izven življenjske nevarnosti, so sporočili iz bolnišnice v Peću. V petkovem streljanju na avtobus pa so bili ubiti dijakinja in dijak, stara 16 oziroma 17 let in voznik avtobusa.

"Bili smo na avtobusu, ko se je pred nami pojavil zamaskirani moški s kalašnikovko. Začel je streljati na nas. Vse se je odvilo zelo hitro," je za hrvaški Jutarnji list povedala ena od potnic. Afrim Turkaj, starš dijaka, ki je preživel napad in se zdravi v bolnišnici v Peći je na družbenih omrežjih objavil sporočilo: "Moj sin se je zbudil in me takoj vprašal, ali so njegovi prijatelji, ki so sedeli zraven njega na avtobusu, živi. Odgovoril sem mu, da živijo, vendar v nebesih."