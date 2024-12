Strelski pohod na beograjski šoli: starša bi lahko šla za več let v zapor

Odvetnik Marko Janković , ki zastopa eno od družin iz "Ribnikarja", je za srbski Kurir izjavil, da starši otrok, ki so bili tistega dne v učilnici, pričakujejo najvišje kazni za obtožena.

Po navedbah tožilcev sta starša s svojim ravnanjem neposredno prispevala k tragediji. Obramba bo imela možnost odgovoriti na navedbe tožilstva in predstaviti svoje argumente.

V Beogradu se zaključuje sojenje Miljani in Vladimirju Kecmanoviću , staršema najstnika, ki je 3. maja lani v Osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil devet sošolcev in varnostnika. Na današnjem naroku bodo z zaslišanjem očeta enega od ranjenih otrok in branjem pisnih dokazov zaključili predstavitev dokazov.

Njegova žena Miljana pa je obtožena, ker je bil njen DNK najden na enem od tulcev v učilnici, kjer je prišlo do streljanja.

Vladimir Kecmanović je obtožen, da je svojemu takrat 13-letnemu sinu omogočil dostop do orožja in ga vodil na strelišče, kjer ga je učil streljati. Poleg tega naj bi orožje v hiši neustrezno shranjeval, kar je najstniku omogočilo, da ga je uporabil za izvedbo pokola.

Obtožena starša se soočata z resnimi obtožbami, kot so zanemarjanje in zloraba mladoletne osebe ter hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost.

'Uro zgodovine so pretrgali streli in začeli pisati zgodovino na novo'

Konec oktobra je Višje javno tožilstvo v Beogradu razširilo obtožnico proti staršema. Očita jima, da sta zanemarjala psihološko stanje svojega sina ter da se nista ustrezno odzvala na njegova čustva zavrženosti in neprilagojenosti v šolskem okolju. Po novih obtožbah Vladimirju Kecmanoviću grozi do 15 let zapora, Miljani pa osem.

Na oktobrskem naroku je deček prvič od dogodka javno pričal proti svojim staršem. Med štiriurnim zaslišanjem je izjavil, da "za vse krivi mamo", saj da ga je nenehno silila, da mora biti najboljši, ko ni bilo tako, pa naj bi se jezila in kričala nanj. Prav tako je dejal, da brez očetovega orožja svojega dejanja ne bi mogel storiti. Dejal je, da je dejanje storil, ker je želel, da ga vrstniki dojemajo kot psihopata in se ga bojijo.

Starša medtem vztrajata, da so bile njegove izjave posledica vpliva zdravil. Oče je na sodišču dejal, da sina ni vzgajal v nasilje, in je zanikal, da bi imel kakršnokoli vlogo pri dogodku.

Sodba še letos?

Po končanih sklepnih besedah bo sodni senat odločal o nadaljnjih korakih. Če ne bo potrebe po dodatnih dokazih, lahko pričakujemo sodbo še pred koncem leta, poročajo srbski mediji.

Po navedbah tožilstva je mladoletnik 1. maja lani iz hiše vzel dve pištoli, ki sta pripadali očetu. Nato ju je 3. maja v nahrbtniku prinesel v šolo in med prvo šolsko uro začel streljati. Pri tem je ubil 10 ljudi in jih ranil še šest. Fant v času, ko je izvedel zločin, še ni dopolnil 14 let, zato ni kazensko odgovoren.