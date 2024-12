Strelski pohod pri Mladenovcu: 22-letnik obsojen na 20 let zapora

Kot je povedala sodnica, je Blažić kriv, da je v več vaseh prišteven in zavedajoč se svojih dejanj med nepremišljenim nasilniškim ravnanjem vzel in poskušal vzeti življenja več ljudi ter nosil strelno orožje, strelivo in eksplozivna sredstva. Kriv je tudi ugrabitve pod grožnjo umora.

Uroš Blažić je krivdo priznal. Ker je bil v času storjenega kaznivega dejanja mlajši od 20 let, mu sodišče v skladu z zakonodajo ni moglo izreči dosmrtnega zapora, ampak največ 20 let.

Blažićevega očeta Radišo so prav tako obsodili na 20-letno zaporno kazen zaradi nezakonitega posedovanja orožja, streliva in eksplozivnih sredstev. Tožilstvo mu je očitalo, da je sinu omogočil dostop do večje količine orožja in streliva, ki ga je nato ta uporabil pri svojem zločinu.

4. maja lani je Blažić v vaseh Dubona in Malo Orašje v okolici Mladenovca iz vozila streljal na ljudi. Pri tem je ubil devet oseb, 12 pa jih je ranil. Po dejanju je pobegnil, policija pa ga je kasneje našla v bližini Kragujevca, kjer se je zatekel v hišo svojega strica.

Napad se je sicer zgodil le dan po tragediji na osnovni šoli v Beogradu, kjer je 13-letnik ubil devet učencev in varnostnika.