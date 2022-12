Strelski pohod v Nemčiji: tarče banka, radio in trgovski center

Kot sporočajo nemški policisti, so moškega, ki se je več ur s talcema zadrževal v eni izmed trgovin v nakupovalnem centru Altmarktgalerie v središču Dresdna, uspeli aretirati. Ob tem so dejali, da nihče od talcev ni poškodovan. "Poškodovan pa je napadalec," je še dodal tiskovni predstavnik policije Thomas Geithner. Nakupovalno središče zaradi policijske preiskave ostaja zaprto, na terenu ostajajo tudi specialne enote.

Napadalec je svoj strelski pohod začel ob 8.30 uri, ko je obiskal banko v bližini glavne železniške postaje. Med ropom je izstrelil več nabojev, po neuradnih informacijah je ubil eno osebo, povzema Index.hr.

Kot poroča Radio Dresden, je moški nato obiskal njihovo radijsko postajo in začel streljati v vrata. "Vsi zaposleni so na varnem," so še sporočili z nemške radijske postaje. Kot so še dodali, je radijska ekipa med napadom klicala policijo, a je napadalec ob njihovem prihodu sedel v avto in se odpravil proti središču mesta.

Tam se je skril v nakupovalno središče Altmarktgalerie. Policija je nemudoma začela z evakuacijo obiskovalcev, a je oboroženi moški že zadržal več oseb in jih vzel za talce.

Nemška policija na območju Dresdna sicer preiskuje še en dogodek, za katerega sumijo, da bi bil lahko povezan s strelskim pohodom. Reševalci so namreč ob zgodnjih jutranjih urah v stanovanjski hiši v mestnem okrožju Prohlis našlo ustreljeno 62-letnico. Kot poroča Radio Dresden, policija za smrt sumi njenega 40-letnega sina, ki ga je kasneje povezala tudi s krizo s talci.