Strelski pohodi na šolah: spomin na tragedije, ki se ne izbriše

Takšnih primerov je bilo v preteklosti že veliko. Čeprav za "mater podobnih zločinov" velja morilski pohod na ameriški srednji šoli Columbine iz leta 1999, ko sta dva učenca ubila 12 vrstnikov in enega učitelja, se je že tri leta pred tem podobna tragedija zgodila v škotskem kraju Dunblane. Oborožen moški je vdrl v tamkajšnjo šolo, ubil 16 otrok in njihovo učiteljico, nato pa sodil še sebi.

Kar 16 otrok na sliki je umrlo med morilskim pohodom v Dunblaneu. Stari so bili pet in šest let.

Leta 2005 je v Minnesoti 16-letni dijak najprej doma ubil svojega dedka in njegovo partnerico, nato pa je odšel v bližnjo srednjo šolo Red Lake ter ubil pet učencev, učitelja in neoboroženega varnostnika. Po napadu je ubil še sebe.

Oktobra 2006 so streli odjeknili v šoli West Nickel Mines v Pensilvaniji. Šlo je za amiško enosobno šolo v eni izmed vasi v okrožju Lancaster v Pensilvaniji. Napadalec je učence zajel kot talce in ustrelil deset deklic, starih med 6 in 13 let, od tega jih je pet ubil. Storilec je nato v šoli naredil samomor. V medijih je takrat še nekaj časa odmeval odziv amiške skupnosti, ki je poudarjala pomen odpuščanja. Šolo so porušili in zgradili novo.

Tudi Nemčija ima 'bogato' zgodovino podobnih tragičnih dogodkov. Februarja 2002 se je študent maščeval, ker so ga vrgli s trgovske šole. Ubil je tri ljudi, nato pa naredil samomor. Le dva meseca pozneje je Nemčija spet onemela. V Erfurtu na vzhodu države je 19-letnik odprl ogenj. Razlog: ni želel opravljati testa iz matematike. Ubil je 12 učiteljev, šolsko tajnico, dva učenca in policista, nazadnje pa je pištolo nameril še vase. Konec leta 2006 je preplah zajel dijake šole v Emsdettnu. 18-letni nekdanji dijak je v brezglavem streljanju ranil 27 ljudi, tudi on pa se je zatem ubil.