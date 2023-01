Stric posilil duševno prizadeto 14-letnico, zdravniki zavrnili splav

Na Poljskem, ki je že tako deležna mednarodnih kritik zaradi zelo restriktivne zakonodaje o splavu, odmeva nov primer, ko je bil splav zavrnjen tudi v zelo hudih okoliščinah – ko naj bi bil celo s strogo zakonodajo pravzaprav dovoljen.

Po navedbah skupine Federa naj bi zdravniki v več bolnišnicah zavrnili splav 14-letnemu duševno prizadetemu dekletu. Zanosila naj bi po tem, ko jo je posilil njen stric. Zdravniki naj bi se sklicevali na ugovor vesti.

Primer je znova sprožil pozive skupin za pravice žensk in opozicije k omilitvi poljskih zakonov o splavu.

Ker je leta 2021 začela veljati skoraj popolna prepoved, so splavi na Poljskem dovoljeni le, če je nosečnost posledica posilstva ali ogroža življenje ali zdravje ženske. Vendar je primer 14-letnice jasno pokazal, da tudi v takih primerih ženske pravzaprav ne morejo opraviti splava.

Po navedbah skupine za pravice žensk Federa deklica ni vedela za svojo nosečnost, poroča krone.at. Vendar je za spolno zlorabo izvedela njena teta in zahtevala splav. Toda zdravniki so zavrnili izvedbo postopka, pri čemer so se sklicevali na ugovor vesti, ki jim dovoljuje, da zavrnejo splav tudi v primerih, ko ga zakon ne prepoveduje.

Šele potem, ko je skupina Federa posredovala za deklico, so v bolnišnici v Varšavi opravili splav.

Več predstavnikov opozicije je zdaj znova pozvalo k spremembi zakona o splavu. Klavzula, ki omogoča ugovor vesti, je "barbarska in nečloveška" in jo je treba odpraviti, je dejala Katarzyna Kotula iz levoliberalne stranke Wiosna.