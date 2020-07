Striček Joe Trumpa prehiteva po levi in po desni

Predsedniki imajo v tekmi za drugi mandat ponavadi precejšnjo prednost pred izzivalci, na voljo jim je veliki oder Bele hiše, še posebej dobro jim kaže, če jih krepi še trdno gospodarstvo. Na videz nepopustljiva gospodarska rast je dovolj prekrivala vso moralno in politično izpraznjenost 45. predsednika ZDA, da so mu volilni modeli dajali pripisovali vsaj možnost za resno tekmo z Bidnom, če že ne zmage. Potem je prišla pandemija koronavirusa, ZDA spremenila v zdravstveno nočno moro in pobila več kot 137.000 Američanov ter pokazala, da Trump ni najbolj uspešen pri vodenju države, kaj šele obvladovanju kriz. Šele v soboto se je prvič pojavil v javnosti z masko na obrazu, pred tem je trmasto vztrajal brez nje in se celo norčeval iz tekmeca, ki je upošteval pozive strokovnjakov.

Pandemija je povzročila ekonomski šok, ki je nezaposlenost pognal v dvomestne številke, in če odštejemo v oblakih lebdeč borzni trg, prizadel velike dele gospodarstva. Upanja v hitro okrevanje so bolj ali manj ugasnila, šok se ob naraščanju okužb na jugu ZDA preliva v tradicionalno recesijo, ki hrani samo sebe. Bela hiša je po presenetljivem zasuku v maju in juniju že slavila uresničenje svojega optimizma, v resnici pa je pomanjkanje jasne in enotne zvezne strategije kako ukrepati v času pandemije pripomoglo k novemu šoku. Mnogi guvernerji so hiteli z odpravljanjem ukrepov, Trump jih je še spodbujal k temu, sedaj se Florida, Kalifornija, Teksas in Arizona utapljajo v novih primerih okužb. Več kot 70 odstotkov zveznih držav je ustavilo načrte za odpiranje, ali celo naredilo korak nazaj k strožjim ukrepom.



Recesija razžira predsednika

Po mnenju predsednika "najhitrejše gospodarsko okrevanje v zgodovini" se spreminja v boleče prilagajanje novim razmeram. Skoraj 33 milijonov Američanov prejema različne oblike pomoči za nezaposlene. Ekonomisti se strinjajo, da so številna delovna mesta izginila za vedno in da bo pot nazaj dolga, potrošniki so postalo previdni in zmanjšujejo svoje nakupe. "Podjetja morajo biti konservativna in previdna ter svojo poslovanje prilagoditi za možnost najslabšega scenarija, ko gospodarstvo ne bo okrevalo. Vidimo običajne znake recesije, ki smo se jim želeli izogniti," ugotavlja ekonimistka Julia Coronado iz mnenjskega podjetja Macropolicy Perspectives.