Strm porast števila bolnikov, v bolnišnicah pomanjkanje kisika

Za 58-letno Radžešvari Devije pomoč prišla prepozno. V nedeljo je umrla po okužbi s covidom-19. 16. aprila ji je drastično upadla vrednost kisika v krvi in slikanje pljuč je pokazalo, da ima pljučnico. A ker ni imela potrdila o covidu-19, je v bolnišnici niso želeli sprejeti. 36 ur je preživela na urgenci, nato pa je osebje družini sporočilo, da so jim žal pošle zaloge kisika in da jo morajo premestiti, a v večji bolnišnici nimajo na voljo proste postelje. Obupana družina je po poznanstvih le prišla do proste postelje, a je 58-letnica na poti v bolnišnico umrla. "Če bi pravočasno dobila pomoč, bi preživela," pripoveduje njen sin.

To je le ena od številnih zgodb v Indiji, ki se sooča s strmim porastom covidnih bolnikov – v zadnjem dnevu so potrdili 295.000 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 2023 covidnih bolnikov, največ v enem dnevu doslej. Bolnišnice v New Delhiju medtem poročajo o pomanjkanju kisika, s katerim oskrbujejo covidne bolnike.