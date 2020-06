Strmoglavil ameriški F-15C Eagle, pilota še iščejo

Letalo F-15C Eagle, ki ga so uporabljale ameriške zračne sile, je na poti na trenažni let strmoglavilo v morje. Vzrok strmoglavljenja in status piilota še nista znana.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri 48. lovskemu polku ameriškega letalstva, je letalo strmoglavilo v Severno morje približno ob 9.40 po lokanem času. "V času nesreče je bilo letalo na rutinskem trenažnem letu, na krovu je bil en pilot. Vzrok za nesrečo in status pilota v tem trenutku še nista znana."Kot so še dodali, so aktivirali vse sisteme za iskanje in reševanje, več pa bodo sporočili kasneje, letala pa naj bi nad območjem vadila formacijsko letenje.

Letalo F-15 je eno najboljših letal četrte generacije, ki je znano po tem, da v boju še ni bil poražen. Prvič je poletelo leta 1972, v redno uporabo pa so prve različice prišle štiri leta kasneje. Letalo ima dva izredno močna motorja, ki omogočata doseganje hitrosti preko 3.000 kilometrov na uro, njegova primarna naloga pa je prevlada na zračnem prostoru. Modificirana različica, ki se imenuje "Strike Eagle" pa ima tudi številne nosilce za bombe, optične in laserske merilnike, pa tudi dodatne rakete in gorivo.

