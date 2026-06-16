Strmoglavil bombnik, umrlo osem ljudi

Nesreča se je zgodila v ponedeljek ob 11.20 po lokalnem času med rutinsko testno misijo. Bombnik je po vzletu strmoglavil na območju baze in zagorel. Nad krajem nesreče se je dvignil gost oblak črnega dima, ki je bil viden kilometre daleč.

"Danes smo v letalski bazi Edwards doživeli strašno tragedijo. Izgubili smo osem izjemnih Američanov," je na novinarski konferenci povedal polkovnik James Hayes. Med žrtvami so bili pripadniki vojske, civilni uslužbenci ameriške vlade in pogodbeni sodelavci, poroča BBC.

Po njegovih besedah so prvi posnetki pokazali, da nesreče ni bilo mogoče preživeti. Identitete umrlih za zdaj še niso objavili, saj najprej obveščajo svojce.

Vzrok nesreče za zdaj ostaja neznan. Preiskava bo potekala v več fazah. Prvi izsledki naj bi bili znani v približno mesecu dni, podrobna analiza vzrokov pa bi lahko trajala tudi več kot pol leta.

Družba Boeing je potrdila, da sta bila med osmimi žrtvami tudi njena zaposlena. Podjetje je izrazilo sožalje družinam in sporočilo, da je v stiku z njimi, dodatnih komentarjev pa ni podalo.

Po nesreči so v bazi Edwards začasno ustavili vse letalske operacije. Letališče je zaprto, prihajajoča letala pa preusmerjajo na druge lokacije. Začasno so ustavili tudi izdajo dovolilnic za obiskovalce, da se lahko osebje v celoti posveti odzivu na nesrečo.

Bombnik B-52 je bil po navedbah vojske vključen v program posodobitve radarskih sistemov. Gre za eno najbolj prepoznavnih letal ameriškega letalstva, ki je v uporabi že od petdesetih let prejšnjega stoletja. Letalo z vzdevkom BUFF (Big Ugly Fat Fellow) je bilo zasnovano v času hladne vojne in še danes predstavlja pomemben del ameriških strateških zmogljivosti.

B-52 lahko leti na višini do 15 kilometrov in nosi več kot 30 ton tovora. Poleg običajnih bomb lahko prenaša tudi jedrske manevrirne rakete. Zaradi možnosti dolivanja goriva med letom ima praktično neomejen doseg.

Bombniki tega tipa so sodelovali v številnih ameriških vojaških operacijah, nazadnje tudi v okviru ameriških aktivnosti, povezanih s konfliktom med Izraelom in Iranom.

Kalifornijski guverner Gavin Newsom je nesrečo označil za tragičen dogodek in izrazil sožalje družinam žrtev ter skupnosti letalske baze Edwards.

Gre za eno najhujših nesreč ameriškega vojaškega letalstva v zadnjih letih.