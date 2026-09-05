Strmoglavil legendarni lovec, pilota iščejo

Letalo je strmoglavilo kmalu po začetku programa pred več sto gledalci. Priče pravijo, da so tik pred strmoglavljenjem opazili dim iz letala. Letalo je nenadoma izgubilo višino in udarilo v tla. Po prvih informacijah se je trup prelomil na pol, požar pa je izbruhnil na dveh lokacijah.

Pri intervenciji sodeluje 85 gasilcev s 23 vozili, dve specializirani ekipi in reševalna enota. Pri gašenju požara sodeluje sedem letal in štirje helikopterji. Organizatorji so program odpovedali in evakuirali obiskovalce. Obrambni minister Nikos Dendias je odpovedal svoje dolžnosti v Solunu in se nujno vrača v Atene.

F-4 Phantom II je eno najbolj znanih lovskih letal. Gre za ameriško dvomotorno lovsko letalo, ki se je uporabljalo za osvajanje premoči v zraku, prestrezanje, bombardiranje in izvidovanje.

Prvi modeli so bili izdelani v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, Grčija pa jih je v uporabo uvedla leta 1974 v okviru programa Peace Icarus. Čeprav spada v drugo generacijo nadzvočnih lovcev, mu je obsežna modernizacija F-4 dala novo operativno življenje. Skupno 36 grških Phantomov so nadgradili s sodobnimi elektronskimi sistemi. Lahko nosijo rakete zrak-zrak AIM-120 AMRAAM ter napredno orožje za napade na kopenske cilje. Vsa posodobljena letala so nastanjena v 117. lovski eksadrilji v Andravidi.

Posadko F-4E Phantoma sestavljata pilot in častnik za oborožitvene sisteme. Letalo poganjata dva motorja General Electric J79. Razpon kril je 11,7 metra, dolžina pa 19,1 metra. Njegova največja hitrost je 2370 kilometrov na uro (Mach 2,2), operira pa lahko na višinah do 15 kilometrov.