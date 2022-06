Strmoglavil helikopter iz vietnamske vojne, umrlo šest ljudi

Helikopter Bell UH-1B Iroquois, s katerim se je zgodila nesreča, je imel oznako N98F, uporabljali pa so ga med vietnamsko vojno. Kasneje se je pojavil tudi v več odmevnih filmih in oddajah, med drugim v filmih Umri pokončno in "The rock" ter v oddaji Obalna straža.

Trenutno še ni podatkov o vzrokih nesreče, so sporočili iz Nacionalnega odbora za varnost v prometu in z Zvezne letalske uprave, ki sta zadolžena za preiskavo. Pri tem je morda vredno omeniti, da so s helikopterjem lahko poleteli vsi posamezniki, tudi tisti, ki niso imeli licence za vožnjo s helikopterjem.