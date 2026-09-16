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Med prenosom v živo strmoglavil helikopter televizijske postaje

Los Angeles, 16. 09. 2026 07.07 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
U. Z. K.
Colleen Williams

V Los Angelesu, blizu kraja nesreče mestnega avtobusa, je strmoglavil helikopter ene od televizijskih postaj, ki so neposredno v program prenašale sliko. Pri tem so umrli najmanj trije ljudje, dolgoletna voditeljica Colleen Williams pa je s tresočim glasom gledalcem sporočila: "Izgubili smo stik z našimi sodelavci."

Nesreča helikopterja se je zgodila v torek malo pred 19. uro, med dvema poslovnima stavbama v soseski Chatsworth, pri čemer je zagorelo več bližnjih avtomobilov.

Kot poroča New York Times, je strmoglavil helikopter televizijske postaje NBC4, ki je letel nizko, saj je za potrebe neposrednega prenosa snemal prizorišče nesreče, v kateri je športni terenec trčil v mestni avtobus. V nesreči, ki se je zgodila malo po 17. uri v bližini križišča ulic Nordhoff in De Soto, sta umrli dve osebi, šest pa je bilo poškodovanih.

Od tam se je v televizijski program javljal novinar s terena, dolgoletna voditeljica postaje Colleen Williams pa je nekaj trenutkov po strmoglavljenju gledalcem s tresočim glasom in solznimi očmi potrdila: "Izgubili smo stik z našimi sodelavci."

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Ko so gasilci prispeli na kraj, je gorel helikopter, pa tudi več avtomobilov na tleh. Požar so pogasili gasilci.

Po navedbah gasilske službe Los Angelesa (LAFD) so na kraju strmoglavljenja helikopterja potrdili smrt treh oseb – dve sta bili na krovu helikopterja, ena pa je bila po prvih podatkih oseba na tleh. Še eno osebo so prepeljali v lokalno bolnišnico, njeno stanje je kritično.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Županja Los Angelesa Karen Bass je na omrežju X zapisala, da je "globoko pretresena zaradi smrtnih žrtev v Chatsworthu". Izrazila je sožalje družinam in bližnjim žrtev trčenja avtobusa in strmoglavljenja helikopterja.

Preiskavo strmoglavljenja helikopterja bo vodil Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB).

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KOMENTARJI5

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Alex M17
16. 09. 2026 08.25
Nesreča avtobusa in avta in oni pošiljajo helikopterje da to snemajo....a so lahko še bolj neumni kot to? Očitno ja.
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+1
1 0
Bigbadjohn
16. 09. 2026 08.22
Pa kaj ima LA s temi helikopterji- par let nazaj sta preminula Kobe Bryant in njegova hčerka...
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0 0
Heprk
16. 09. 2026 08.09
Mi je vseeno za trosilce neumnosti po ameriki
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+1
1 0
Artechh
16. 09. 2026 08.00
Zakaj je treba onesenzevati da se poroca o nesreci avtobusa?
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+4
5 1
Kr-en-tip
16. 09. 2026 08.26
Vse za gledanost. Američani so sploh obsedeni s TV-ji, jih gledajo že zjutraj pred začetkom službe, kar meni niti slučajno ne pade na pamet.
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0 0
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