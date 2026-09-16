Med prenosom v živo strmoglavil helikopter televizijske postaje

Nesreča helikopterja se je zgodila v torek malo pred 19. uro, med dvema poslovnima stavbama v soseski Chatsworth, pri čemer je zagorelo več bližnjih avtomobilov.
Kot poroča New York Times, je strmoglavil helikopter televizijske postaje NBC4, ki je letel nizko, saj je za potrebe neposrednega prenosa snemal prizorišče nesreče, v kateri je športni terenec trčil v mestni avtobus. V nesreči, ki se je zgodila malo po 17. uri v bližini križišča ulic Nordhoff in De Soto, sta umrli dve osebi, šest pa je bilo poškodovanih.
Od tam se je v televizijski program javljal novinar s terena, dolgoletna voditeljica postaje Colleen Williams pa je nekaj trenutkov po strmoglavljenju gledalcem s tresočim glasom in solznimi očmi potrdila: "Izgubili smo stik z našimi sodelavci."
Ko so gasilci prispeli na kraj, je gorel helikopter, pa tudi več avtomobilov na tleh. Požar so pogasili gasilci.
Po navedbah gasilske službe Los Angelesa (LAFD) so na kraju strmoglavljenja helikopterja potrdili smrt treh oseb – dve sta bili na krovu helikopterja, ena pa je bila po prvih podatkih oseba na tleh. Še eno osebo so prepeljali v lokalno bolnišnico, njeno stanje je kritično.
Županja Los Angelesa Karen Bass je na omrežju X zapisala, da je "globoko pretresena zaradi smrtnih žrtev v Chatsworthu". Izrazila je sožalje družinam in bližnjim žrtev trčenja avtobusa in strmoglavljenja helikopterja.
Preiskavo strmoglavljenja helikopterja bo vodil Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB).
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