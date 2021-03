Strmoglavil RAF-ov Hawk T1, pilota preživela

Letalo Hawk T1 je delovni konj trenažne flote letalskih sil Velike Britanije in je do "diplome" spravilo praktično vse moderne pilote RAF. Pogostost letenja pa tudi zvišuje možnost nesreč ali napak na komponentah letala. Pilota sta nedaleč od Cornwalla opravljala trenažni let, ko se je, kot kažejo prve informacije, javilo opozorilo za napako na motorju. Pri teh letalih, sploh če je višine dovolj, je varneje opraviti izstrelitev, kar sta pilota tudi storila. Dodatne informacije prav tako kažejo, da sta se pilota urila v nizkem letenju.

Pilota sta po prvih informacijah utrpela lažje poškodbe, a bosta verjetno že v kratkem lahko spet v zraku.