Strmoglavilo najmodernejše rusko letalo, 'nevidni' Su-57

Prav tako so potrdili, da je prvo rusko bojno letalo pete generacije Suhoj Su-57 (znano tudi kot T-50 ali PAK FA) strmoglavilo, ko je Suhoj opravljal zadnje lete, preden bi to letalo med prvimi odpremili vojski. Ustanovljena je bila posebna komisija, ki bo preučila vzroke strmoglavljenja Su-57, je za TASS sporočila tiskovna služba ruskega vojnega letalstva.

Incident se je zgodil na ruskem daljnem vzhodu, kjer je Suhoj, daleč stran od morebitnih očividcev, opravljal testne polete Su-57. Njegov razvijalec Suhoj namerava do leta 2028 ruskim silam dostaviti skupno 67 letal Su-57. "Letalo je med trenažnim letom strmoglavilo v tajgi, daleč stran od Komsomolska na Amuru. Pilot se je uspešno izstrelil," je za Tass dejala uradna oseba ministrstva za obrambo, pilot pa v nesreči ni bil poškodovan.

Ruski program Su-57 je naletel na številne ovire in tudi nekaj nesreč.

Letalo pete generacije Su-57 je namenjeno uničevanju vseh vrst zračnih, zemeljskih in mornariških ciljev. Letalo lahko leti v potovalnem režimu tudi nadzvočno, oborožitev kot druga letala pete generacije nosi v trupu, da zmanjša radarski odboj. Prav tako je "koža" letala narejena iz posebnih materialov, ki absorbirajo radarske valove.

Eden od razlogov, da je Rusija razvila letalo pete generacije, je bil razvoj letal F-22 in F-35. Predvsem slednji predstavlja največjo možnost za srečanje dveh letal, saj ga kupujejo številne članice zveze Nato, medtem ko je F-22 v uporabi zgolj v zračnih silah ZDA.

F-35 je večnamensko lovsko letalo, ki temelji na novi generaciji "stealth" tehnologije (zmanjšana radarska opaznost) in je med najboljšimi oziroma bi lahko rekli, da je kar najboljše letalo pete generacije. Ameriška vojska je bila prva, ki je uvedla stealth tehnologijo z letalom F-117 Nighthawk, ki velja za prvo letalo, ki je bilo narejeno z namenom prikritega delovanja v sovražnikovem zračnem prostoru. F-35 velja za vrhunec tehnološkega napredka v stealth razvoju, a prvi ukrepi za zmanjšanje radarske vidnosti so stari več kot 75 let.