Strmoglavilo letalo, informacij o žrtvah še ni

Letalo se je zrušilo v bližini mesta Gazni, jugozahodno od prestolnice Kabul. Ob strmoglavljenju je letalo zajel ogenj, ki naj bi ga poskušali pogasiti vaščani. Usoda potnikov in članov posadke zaenkrat še ni znana, prav tako ni znano, ali gre za potniško ali vojaško letalo. Dogodek je potrdila tudi policija, ki prav tako ni uspela identificirati letala.

Omenjeno območje je pod nadzorom talibanov, zaradi česar je lokalnim oblastem še težje preiskovati dogodek. Predstavnik talibanov je sporočil, da preverjajo poročila o strmoglavljenju, a več informacij ne more posredovati.

Uprava za civilno letalstvo v Afganistanu je zanikala, da bi šlo za komercialni polet. "Po naših informacijah iz nadzornega stolpa in prometnega nadzornega organa ni bilo zabeleženih nobenih nesreč komercialnih letalskih prevoznikov. Tudi družba je sporočila, da so vsa njihova letala prešteta,"so povedali.

Lokalni mediji sicer poročajo, da je bilo na letalu 83 oseb, letalo pa naj bi pripadalo afganistanski letalski družbi Ariana, kar je slednja že zanikala."Naša letala, ki so poletela, so prispela na svojo destinacijo in niso strmoglavila," je povedal predstavnik letalske družbe."Letalo, ki je strmoglavilo, tako ne more pripadati družbi Ariana."