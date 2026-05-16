Strmoglavilo letalo, razbitine padale na hiše, garaže in vrtove

Nemški mediji poročajo, da je letalo eksplodiralo v zraku. Policija je potrdila, da se je pred strmoglavljenjem slišal glasen pok. Priče so povedale, da je letalo zadelo hišo.

Nesreča se je zgodila okoli 11.30 ure nad stanovanjskim območjem na ulici Max-Planck-Straße na obrobju mesta Limburgerhof v zvezni deželi Porenje-Pfalška. Ena mimoidoča oseba je bila lažje poškodovana, ko je poskušala pobegniti pred padajočimi razbitinami, poroča Bild .

"Najprej sem slišal žvižg, nato glasen pok, nato še enega. Ko sem odprl vrata, je bil pred našo hišo ogromen kos letala. Lahko bi vsi umrli," je povedal prebivalec Christian M.

Poškodovana je bila streha njegove hiše in garaže.

Soseda Tanja W. je povedala, da jo je zvok letalske nesreče spominjal na streljanje, kot v vojni.

Na kraju dogodka so reševalne službe, območje pa je bilo ograjeno. Sprožena je bila preiskava nesreče.