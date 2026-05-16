Tujina

Strmoglavilo letalo, razbitine padale na hiše, garaže in vrtove

Limburgerhof, 16. 05. 2026 16.35 pred 54 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.V.
Letalska nesreča v Nemčiji

V letalski nesreči v Limburgerhofu v Nemčiji sta umrli dve osebi, ko je majhno letalo strmoglavilo v stanovanjskem območju. Razbitine so padle na hiše, garaže in vrtove, vendar čudežno nihče od prebivalcev ni bil poškodovan. "Po dosedanji preiskavi sta v nesreči umrla dva potnika na letalu," je potrdil tiskovni predstavnik policije Thorsten Mischler.

Nesreča se je zgodila okoli 11.30 ure nad stanovanjskim območjem na ulici Max-Planck-Straße na obrobju mesta Limburgerhof v zvezni deželi Porenje-Pfalška. Ena mimoidoča oseba je bila lažje poškodovana, ko je poskušala pobegniti pred padajočimi razbitinami, poroča Bild.

Nemški mediji poročajo, da je letalo eksplodiralo v zraku. Policija je potrdila, da se je pred strmoglavljenjem slišal glasen pok. Priče so povedale, da je letalo zadelo hišo.

"Najprej sem slišal žvižg, nato glasen pok, nato še enega. Ko sem odprl vrata, je bil pred našo hišo ogromen kos letala. Lahko bi vsi umrli," je povedal prebivalec Christian M.

Poškodovana je bila streha njegove hiše in garaže.

Soseda Tanja W. je povedala, da jo je zvok letalske nesreče spominjal na streljanje, kot v vojni.

Na kraju dogodka so reševalne službe, območje pa je bilo ograjeno. Sprožena je bila preiskava nesreče.

letalska nesreča nemčija žrtve

KOMENTARJI2

flojdi
16. 05. 2026 17.46
Pada.z neba.toca .ali kaj drugega.
presnet
16. 05. 2026 17.45
To pa je sreča v nesreči.
bibaleze
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
zadovoljna
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
vizita
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
cekin
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
moskisvet
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
dominvrt
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
okusno
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Rocketman
Delovna akcija
Sanjski moški
Kmetija
