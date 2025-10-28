Svetli način
Tujina

Strmoglavilo letalo s turisti iz Madžarske in Nemčije, vsi umrli

Nairobi , 28. 10. 2025 13.20 | Posodobljeno pred 1 uro

V Keniji je strmoglavilo manjše letalo. Prevažalo je turiste iz Madžarske in Nemčije. Umrlo je vseh 11 ljudi na krovu, vključno s pilotom. Preiskava še poteka.

V torek je v Keniji strmoglavilo manjše letalo. Kenijske oblasti so sporočile, da je bilo na letalu 10 potnikov: osem madžarskih in dva nemška državljana. Pilot je bil Kenijec. "Žal ni preživelih," je sporočila letalska družba Mombasa Air Safari, poroča AP.  Agencija za civilno letalstvo je sporočila, da se je nesreča zgodila v regiji Kwale, blizu obale Indijskega oceana, okoli 6.30 zjutraj. Kot so dodali, so bili na krovu poleg pilota vsi turisti.

Letalo je strmoglavilo na hribovitem in gozdnatem območju približno 40 kilometrov od letališča Diani, so sporočile oblasti. Letalska družba ni potrdila, kdaj je letalo odletelo z letališča Diani, in dejala, da pilot ob vzletu ni komuniciral z njo, kontrola letenja pa je 30 minut poskušala stopiti v stik z njim, preden so letalo locirali. Zjutraj je na obali Kenije močno deževalo. 

