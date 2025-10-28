Strmoglavilo letalo s turisti iz Madžarske in Nemčije, vsi umrli

V torek je v Keniji strmoglavilo manjše letalo. Kenijske oblasti so sporočile, da je bilo na letalu 10 potnikov: osem madžarskih in dva nemška državljana. Pilot je bil Kenijec. "Žal ni preživelih," je sporočila letalska družba Mombasa Air Safari, poroča AP. Agencija za civilno letalstvo je sporočila, da se je nesreča zgodila v regiji Kwale, blizu obale Indijskega oceana, okoli 6.30 zjutraj. Kot so dodali, so bili na krovu poleg pilota vsi turisti.