Strmoglavilo rusko potniško letalo, umrla tričlanska posadka

V preiskavo se je vključil tudi preiskovalni odbor, najvišja državna kriminalistična agencija v državi.

Ruski uradniki so letalo Superdžet 100, imenovano tudi SSJ100, ob začetku uporabe leta 2011 označili za velik dosežek civilnega letalstva v Rusiji, vendar so se vedno pojavljali varnostni pomisleki. Maja 2012 je letalo Suhoj Superdžet 100 med predstavitvenim poletom v Indoneziji trčilo v mirujoči vulkan, pri čemer je umrlo vseh 45 potnikov na krovu. Preiskava je kasneje razkrila, da se posadka ni zavedla visokega terena in je med letenjem v gostih oblakih prezrla opozorilne signale. Nesreč pa še ni bilo konec. Maja 2019 je na moskovskem letališču Šeremetjevo strmoglavil še en Superdžet, pri čemer je umrlo 41 ljudi. Letalo je namreč udarila strela, zato je kmalu po vzletu moralo zasilno pristati. Tudi tokrat so krivdo pripisali pilotu in ugotovili, da je s preveliko hitrostjo pristal, zaradi česar se je vnel požar.