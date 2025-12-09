Strmoglavilo rusko vojaško letalo, preživelih ni

Preiskovalni odbor, ki preiskuje najtežje zločine v državi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil, da je "transportno letalo AN-22 med poskusnim letom strmoglavilo blizu vasi Ivankovo v regiji Ivanovsk", ki leži 200 kilometrov vzhodno od ruske prestolnice. "Vsi člani posadke na letalu so umrli," je dodal, ne da bi navedel, koliko ljudi je bilo na krovu.

Ruska tiskovna agencija Tass je pred tem poročala, da je bila na letalu sedemčlanska posadka.

Rusko obrambno ministrstvo, ki je pred tem sporočilo, da je letalo strmoglavilo na neposeljenem območju v regiji Ivanovsk, je tudi navedlo, da je bilo na poskusnem letu po popravilih. Dodalo je, da so na območje poslali reševalne ekipe.