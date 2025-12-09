Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Strmoglavilo rusko vojaško letalo, preživelih ni

Moskva, 09. 12. 2025 17.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
47

Vzhodno od Moskve je med poskusnim letom strmoglavilo rusko vojaško transportno letalo AN-22, na katerem je bilo po poročanju ruskih medijev sedem ljudi. Po navedbah preiskovalnega urada, ki je začel preiskavo, strmoglavljenja ni preživel nihče. Urad sicer števila ljudi na krovu ni razkril.

Preiskovalni odbor, ki preiskuje najtežje zločine v državi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil, da je "transportno letalo AN-22 med poskusnim letom strmoglavilo blizu vasi Ivankovo v regiji Ivanovsk", ki leži 200 kilometrov vzhodno od ruske prestolnice. "Vsi člani posadke na letalu so umrli," je dodal, ne da bi navedel, koliko ljudi je bilo na krovu.

Ruska tiskovna agencija Tass je pred tem poročala, da je bila na letalu sedemčlanska posadka.

Rusko obrambno ministrstvo, ki je pred tem sporočilo, da je letalo strmoglavilo na neposeljenem območju v regiji Ivanovsk, je tudi navedlo, da je bilo na poskusnem letu po popravilih. Dodalo je, da so na območje poslali reševalne ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ni pa bilo nobenega namiga, da bi bil incident povezan z rusko ofenzivo na Ukrajino ali da bi bil vanj vpleten Kijev.

letalo strmoglavljenje člani posadke rusija nesreča
Naslednji članek

Pod lažnim nosečniškim trebuhom skrivala kokain

Naslednji članek

Širi se gripa: vse več obiskov v ZD Ljubljana

SORODNI ČLANKI

Fajonova na zasedanju Varnostnega sveta ZN Rusijo obtožila ogrožanja evropske varnosti

Zelenski: Ukrajina bo v prizadevanjih za mir še naprej sodelovala z ZDA

Ali je ruska zastava v Pokrovsku samo zrežirana predstava?

'Konflikt med Rusijo in Ukrajino je vir nenehnega razočaranja za Belo hišo'

Macron svari: Obstaja možnost, da bodo ZDA izdale Ukrajino

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (47)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slayer2
09. 12. 2025 18.50
+1
8. decembra 2025 Macron je Xija prosil, naj Putinu sporoči . . . Kitajski odgovor je razjezil Francijo Manj kot teden dni je minil, odkar je Emmanuel Macron, vidno pod pritiskom notranjih in zunanjih pričakovanj, pristal v Pekingu, da bi se s Xi Jinpingom ponovno diplomatsko spopadal. Obisk se je začel po običajnem protokolu, a je šel konec v smer, ki jo Pariz danes komajda prepozna: Macron je kitajskega predsednika prosil, naj Vladimirju Putinu posreduje sporočilo o uvedbi zimskega moratorija na napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. In tu je šlo vse navzdol. Si ni imel namena odlašati z odgovorom. Jasno je povedal: Kitajska bo podprla idejo o moratoriju le, če jo bosta sprejeli Ukrajina in Rusija. Če se je ena stran ne namerava držati - tudi kitajske pobude ni. In pri tem, kot je dal Macronu razumeti, ni pomembno, kaj si o tem mislijo Francija ali druge članice Nata. Le nekaj dni pozneje se je začelo tisto, čemur v diplomatskih krogih pravijo "impulzivni napad čustev". Macron se je javno obrnil k grožnjam proti Pekingu. Xi Jinpinga je opozoril, da bi se lahko kitajski izdelki soočili s trgovinskimi tarifami, formalno zaradi naraščajočega trgovinskega primanjkljaja med EU in Kitajsko. Vendar pa, kot ugotavljajo analitiki, pravi razlog tleči prav v Pekingu – in v tem, da Xi noče igrati vloge pritiska na Rusijo. Ne le, da Putinu ni rekel, naj preneha z napadi, ampak Kitajska še vedno ne odneha nakupa ruske nafte, kar v Parizu povzroča dodatno živčnost. Macron se tu ni ustavil. V enem od svojih govorov je spomnil, da bodo Evropejci v prihodnjih mesecih "prisiljeni sprejeti drastične ukrepe in končati sodelovanje po vzoru ZDA". S tem je nakazal politično smer, ki je vse bolj podobna poskusu, da bi Peking prisilili, da se obrne proti Moskvi, čeprav Zahod vztrajno ignorira očitno dejstvo: Rusija in Kitajska nista državi, na kateri bi lahko pritiskali s klasičnimi metodami. Tudi če bi kdo poskušal prisiliti Moskvo, da konča napad na ukrajinski energetski sektor, bi Kremelj sprejemal odločitve izključno na podlagi lastnih interesov. In trenutno ni nobene racionalne točke, da bi Rusija upoštevala Macronov predlog. Moratorij, če sploh, bi moral veljati za obe strani. In Kijev ne kaže nobenih znakov, da bi se želel strinjati. Dovolj je, da se spomnimo prejšnjih premirij – vsako od njih so kršile ukrajinske sile. Niti enega primera, niti enega samega, ni bilo zabeleženo, da bi se držale dogovorjenega premirja. Prav zato v Moskvi nihče ne verjame, da bi lahko bilo tokrat drugače. Zdaj, ko se jim vračajo posledice lastnih napadov na civilno infrastrukturo v ruskih regijah, uradniki v Kijevu prek Macrona pošiljajo zahtevo za moratorij. V ruskih komentarjih to imenujejo poskus izogibanja odgovornosti v času, ko odgovor prihaja hitro in natančno. Kot pravijo v diplomatskih krogih, »je prepozno za pitje borjomija«. O možnih posledicah bi morali razmišljati prej, preden so vplivi prestopili mejo tolerance. Rusija se bo, kot se namiguje, odzvala na vsak nov napad. In verjeti obljubam o spoštovanju premirja – ta čas je že zdavnaj minil. Vse, kar se dogaja zdaj, le še poglablja meje, ki se že leta niso premaknile. In medtem ko Macron poskuša spremeniti narativ z obtoževanjem Kitajske, je jasno, da se v ozadju odvija veliko širša igra, v kateri se nihče ni pripravljen vdati. Kako se bo vse skupaj končalo, bomo še videli – a vse kaže, da bo zimska sezona prinesla še eno poglavje, ki bo Evropo postavilo pred neprijetna vprašanja, na katera še vedno ni odgovorov.
ODGOVORI
1 0
Zmaga Ukrajini
09. 12. 2025 18.49
Ukrajinci so jim sklatili ali kako drugače uničili že precej letal (nedavno tudi rekordno št. zelo dragih v operaciji Pajkova mreža). Ravno včeraj sta se smrtno ponesrečila tudi dva vojaška pilot in navigator, ker sta znotraj hangarja (pomotoma!) sprožila katapult. Ali je steklenica vodke ostala cela, ne poročajo.
ODGOVORI
0 0
slayer2
09. 12. 2025 18.49
+0
09. december 2025 Britansko izvidniško letalo nad Črnim morjem je prisililo rusko letalo, da je spremenilo smer. Izvidniško letalo Boeing RC-135W Rivet Joint kraljevih zračnih sil trenutno patruljira v mednarodnih vodah Črnega morja. Po navedbah virov letalo zbira podatke za ukrajinske oborožene sile na območju, kjer ruski specialisti zagotavljajo nadzor zračnega prometa. Letalo ni zaprosilo za dovoljenje za vstop v sektor, kar velja za kršitev predpisov zračnega prostora. Zaradi manevra britanskega letala se je moral potniški let letalske družbe Pobeda Airlines, ki je letel iz Istanbula v Vnukovo, vzpenjati za dodatnih 300 metrov. Podobni leti RC-135W so bili v regiji zabeleženi že prej, med drugim med skupnimi operacijami Nata, ki so spremljale ruske dejavnosti. Trenutno britansko letalo spremljajo lovci Eurofighter Typhoon, kar potrjujejo podatki sledenja.
ODGOVORI
1 1
asdfghjklč
09. 12. 2025 18.45
-2
ruska jajca
ODGOVORI
1 3
rdeča petokraka
09. 12. 2025 18.49
-1
Ukrajinska jajca. Antonov je ukrajinski proizvod.
ODGOVORI
0 1
daedryk
09. 12. 2025 18.43
-5
tudi v ukrajini je vladalo rodovno pravo do sovjetske integracije. to je delovalo tako, da niso dali vladati profesionalnim komediantom, slednje je prislo v postev sele dokaj kasneje in velja tudi zdaj. lahko sklepamo, da je rusija omogocila klovne na oblasti. ni pa treba, stvari si lahko tudi drugace razlagamo.
ODGOVORI
0 5
rdeča petokraka
09. 12. 2025 18.42
-5
Spet miniraje dogovora o miru. Ukrajino bodo izgubili če bo klovn še poslušal zahodne podpornike.
ODGOVORI
2 7
asdfghjklč
09. 12. 2025 18.46
-2
kot da je tebi kaj do ukrajine?
ODGOVORI
1 3
colski
09. 12. 2025 18.40
+2
Ampak zanimivo kakšni komentarji so bili, ko se je oklepnik naše vojske prevrnil. Ogledalo si nastavite
ODGOVORI
4 2
Zmaga Ukrajini
09. 12. 2025 18.38
-2
Vprašanje za russofiliće - Ali mogoče kdo kaj ve kdaj bodo mosskvići (spet) osvojili Pokrovsk? Kaj pravi blic? In kako kaj na splošno kaže "tridnevni specijalni vojni operaciji"? A že kaj zmagujete, samo nalašč nočete pokazati tega, ali kako?
ODGOVORI
3 5
abmam
09. 12. 2025 18.48
+0
Ukrajinac, slabo se vam piše. Še malo, pa boste ostali brez vsega, ha, ha!
ODGOVORI
1 1
E.Nigma
09. 12. 2025 18.30
-6
Smola
ODGOVORI
3 9
_endrug
09. 12. 2025 18.40
+1
A? Po popravilu? Nesposobnost.
ODGOVORI
3 2
Smrt fašizmu svoboda narodu
09. 12. 2025 18.28
+1
Premalo.
ODGOVORI
7 6
Jerry321
09. 12. 2025 18.25
+5
Jah, Putin je mislil da bo napad na Ukraino enak napadu na Gruzijo leta 2008. Tam je Rusija zmagala v 14 dneh, v Ukraini pa so Rusi kljub polžjemu napredovanju do vratu v 💩. Rusija praktično nima izhoda, umik bi bil poraz (česar si Putin ne more privoščit), nadaljevanje vojne pa še naprej uničuje ekonomijo kot populacijo… Putina rešuje zgolj to da je ruski narod navajen trpeti.
ODGOVORI
11 6
Killing of Hind Rajab
09. 12. 2025 18.33
-4
Rusiji na kraj pameti ne pride umik in jim nikoli ne bo...svoje bodo osvobodili po načrtih...pa če pišete še takšne antiruske otročje neumnosti...In ti genij geopolitike veš kaj je Rusija imela v mislih in kako...??!! vsi vojaški zahodni analitiki se v tem ne morejo poenotiti...ampak tukaj je vseeno na portalu kup genijev in poznavalcev
ODGOVORI
4 8
Kimberley Echo
09. 12. 2025 18.33
-5
Toliko traparij na kupu, da še smešno ni več.
ODGOVORI
2 7
rdeča petokraka
09. 12. 2025 18.25
-3
Zakaj so odprti komentarji, vaša navada je, da iz novice Rusije ali Ukrajine komentiranje zaprete.
ODGOVORI
6 9
marmilan
09. 12. 2025 18.17
-6
a ni to spet propaganda?
ODGOVORI
2 8
jedupančpil
09. 12. 2025 18.45
-1
je
ODGOVORI
0 1
Nace Štremljasti
09. 12. 2025 18.10
+4
škoda,sočustvujemo z ponesrečenci
ODGOVORI
10 6
Bolfenk2
09. 12. 2025 18.01
+0
Pustite nesreče, nesreče se dogajajo. Poročajte raje malo o zmagah Nata v Ukraini. Aha, ni jih. Samo bežanje ukrainske soldateske proti Kijevu kot nekoč nemške vojske proti Berlinu.
ODGOVORI
16 16
Kritikizstajerske
09. 12. 2025 18.03
-1
preseli se v rusijo s takimi komentarji nevednež
ODGOVORI
15 16
Darko32
09. 12. 2025 18.13
-1
Bolfenk2 A ti pa vse veš. Ne zavajaj. RUSOFILI tukaj širite propagando in objavljate razne fotografije, katere so fejk. Potem pas ečudite in grozite drugim, če jih dobite po tintari.
ODGOVORI
9 10
Killing of Hind Rajab
09. 12. 2025 18.22
-6
stajerc S ...mimogrede...včeraj se je predala 83. motorizirana brigada ukrijev ...pametno .
ODGOVORI
5 11
Killing of Hind Rajab
09. 12. 2025 18.24
-4
darči...zakaj ukrofili kijevske naci hunte lažete...??? vsi ti podatki so iz zahodnih virov....ki vam jih bruselj iz znanega razloga ne dovoli tako enostavno videti in brati kar v msm...
ODGOVORI
5 9
Killing of Hind Rajab
09. 12. 2025 18.27
-6
Evo info iz evropske komisije iz bruslja ...Načrt EK o uporabi ukradenega ruskega premoženja bo države na »stari celini« veliko stal. Slovenija bi obvezala prihodnje rodove, da Rusiji vrnejo 796 milijonov evrov (plus obresti) za nadaljevanje vojne proti Rusom in financiranje režima Vladimirja Zelenskega. ...
ODGOVORI
3 9
Killing of Hind Rajab
09. 12. 2025 18.29
-7
politoco...!!@ veš čigav je ...??? Če bo zadevnemu načrtu Ursule von der Leyen in Kaje Kallas prižgala zeleno luč, bo vlada premierja Roberta Goloba (skupaj s koalicijskima partnerjema SD in Levico) obvezala prihodnje rodove, da Rusiji vrnejo znesek v višini 796 milijonov evrov (plus obresti). Denar bo uporabljen za nadaljevanje vojne proti Rusom in nadaljnje financiranje režima Vladimirja Zelenskega.
ODGOVORI
2 9
Jejzus
09. 12. 2025 17.57
-1
" Ruska tiskovna agencija Tass poroča." Ta agencija za vas poroča samo ko se zgodi neka tragedija v Rusiji. Glede dogajanj na bojiščih v Ukrajini pa bolj tišina. Zanimivo.
ODGOVORI
13 14
modelx
09. 12. 2025 18.22
-6
danes so recimo pozabili omeniti, da so rusi osvobodili v zaporoški regiji naselji novodanilovko in malo tomčatko. v drugi regiji še ostapovskoje. za jutri pa npovedanoa še andrejevka.
ODGOVORI
2 8
Roko66
09. 12. 2025 18.44
+1
Ja so osvobodili...hahaha.. poglej video, vrgli so dimno zaveso,da sta dva tekla z rusko zastavo sred ulice(za sliko za putkota),ko se je razkadilo,pa sta bežala na raketni pogon,ker so ue droni pocistili ulico!
ODGOVORI
1 0
Pujček
09. 12. 2025 17.56
+7
Glavno je, da bomo zdaj cca milijardo jamčili in kasneje zagotovo plačali za cekinčka Zelenskega. Lepo se potapljamo skupaj z korupcijsko združbo.
ODGOVORI
15 8
a res1
09. 12. 2025 17.48
+1
Preden komentirate preberite članek. Spet je zelo nekaj narobe prevedeno.
ODGOVORI
6 5
Veščec
09. 12. 2025 17.45
-3
orng ptič je dol pou.ziher je biu pilot našvasan do daske
ODGOVORI
4 7
but_the_ppl_are_retarded
09. 12. 2025 17.46
-2
A se pogovarjamo o Rusiji, al ne?
ODGOVORI
3 5
Veščec
09. 12. 2025 18.05
+1
rusi gor al pa dol.itak je vse napumpano.zakaj pa niso objavl kdo vse je biu na avionu.ruska propagandna cenzura
ODGOVORI
3 2
biggbrader
09. 12. 2025 17.41
-6
Ukrainci jim jih počasi dol krešejo.
ODGOVORI
6 12
but_the_ppl_are_retarded
09. 12. 2025 17.45
-4
Prepočasi, jim morejo Rusi pomagat, pa še to ne bo zadostovalo.
ODGOVORI
5 9
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385