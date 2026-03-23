Strmoglavilo vojaško letalo z več kot 100 vojaki, najmanj en mrtev

Kolumbijsko vojaško letalo je strmoglavilo v Puerto Leguízamu, kmalu po vzletu z letališča Caucaya v bližini meje s Perujem. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, je povedal kolumbijski obrambni minister Pedro Sánchez.
V času strmoglavljenja je bilo na letalu 114 potnikov in 11 članov posadke, je po poročanju CNN-a dejal poveljnik kolumbijskih vesoljskih sil, general Carlos Silva. Več kot 100 oseb na krovu je bilo vojakov, je dejala podpredsednica Francia Márquez Mina.
Doslej so potrdili eno smrtno žrtev letalske nesreče, še 77 drugih je bilo ranjenih. Stanje še 43 oseb medtem ni znano.
Sánchez je že izrazil sožalje družinam prizadetih, kolumbijski predsednik Gustavo Petro pa je poudaril, da se tovrstna nesreča ne bi smela nikoli zgoditi.
Posnetki s kraja nesreče prikazujejo gost črn dim in plamene, ki se dvigajo iz razbitin letala.
Podatki o letu kažejo, da je bilo letalo C-130H Hercules, starejši model serije C-130, ki je prvič začel obratovati marca 1965. Letalo so kolumbijskim letalskim silam septembra 2020 podarile ameriške zračne sile.
Tovorna letala C-130 se pogosto uporabljajo in so sposobna delovanja v oddaljenih in neugodnih razmerah.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.