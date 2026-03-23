Strmoglavilo vojaško letalo z več kot 100 vojaki, najmanj en mrtev

Kolumbijsko vojaško letalo je strmoglavilo v Puerto Leguízamu, kmalu po vzletu z letališča Caucaya v bližini meje s Perujem. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, je povedal kolumbijski obrambni minister Pedro Sánchez.

V času strmoglavljenja je bilo na letalu 114 potnikov in 11 članov posadke, je po poročanju CNN-a dejal poveljnik kolumbijskih vesoljskih sil, general Carlos Silva. Več kot 100 oseb na krovu je bilo vojakov, je dejala podpredsednica Francia Márquez Mina.

Doslej so potrdili eno smrtno žrtev letalske nesreče, še 77 drugih je bilo ranjenih. Stanje še 43 oseb medtem ni znano.