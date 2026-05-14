Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po strmoglavljenju več ur čepeli pod ponjavo na rešilnem splavu

Florida, 14. 05. 2026 17.25 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
N.L.
Reševanje potnikov po strmoglavljenju

Ob obali Floride je v torek med letom z Bahamov v morje strmoglavilo zasebno letalo z enajstimi ljudmi na krovu. Skoraj pet ur so preživeli pod ponjavo na rešilnem splavu, preden jih je rešila ameriška vojska. Letala, ki je potonilo, še niso našli.

Turbopropelerskemu letalu Beechcraft 300 King Air je med letom z otoka Great Abaco na Bahamih proti mednarodnemu letališču Grand Bahama nenadoma odpovedal motor in letalo je strmoglavilo v morje približno 80 kilometrov od obale Floride.

Še preden se je letalo potopilo, je pilot vse potnike uspešno spravil na napihljiv splav.

Sreča v nesreči je bila, da je imela posadka rezervnih zračnih sil ameriške vojske takrat ravno usposabljanje. Sprožen signal za klic v sili je pred tem opazila obalna straža in iskanje strmoglavljene posadke se je začelo.

Vojsko so z usposabljanja preusmerili v reševalno akcijo. Ko so našli ponesrečence, so jim najprej odvrgli zaloge za preživetje, med drugim nekaj hrane, vodo, opremo za plavanje in dva dodatna splava.

Razmere za reševanje so bile izjemno zahtevne, saj se je približevala nevihta, morje pa je že bilo razburkano z valovi, visokimi tudi do metra in pol.

Za evakuacijo vseh 11 oseb je morala helikopterska posadka opraviti kar devet dvigov; zadnji dvig se je zgodil, ko je helikopterju že kritično primanjkovalo goriva. Ponesrečenci so bili v hudi fizični, duševni in čustveni stiski.

"Čudež je, da so vsi preživeli," je po navedbah AP povedala Elizabeth Piowaty, ki je bila v reševalnem helikopterju. Pohvalila je manever pilota, ki je zasilni pristanek izvedel v zelo težkih razmerah. Pred udarcem v morje je moral namreč čim bolj upočasniti letalo in s tem zmanjšati moč trka. "Ne poznam nikogar, ki bi preživel zasilni pristanek na morju," je povedala.

Vseh 11 preživelih so prepeljali na mednarodno letališče Melbourne Orlando, od tam pa v bolnišnico. Vsi so v stabilnem stanju, trije naj bi bili sicer lažje poškodovani.

Potopljenega letala še vedno niso našli, prav tako še ni znano, zakaj in kakšne težave z motorjem je imelo letalo.

letalska nesreča reševanje Florida Beechcraft preživetje

Med potapljanjem na Maldivih umrlo pet Italijanov

Zaradi mučenja živali priprli 76-letnico: 'Ob prizoru nam je zaledenela kri v žilah'

24ur.com Ponesrečeno letalo odpeljali s helikopterjem
24ur.com Razmere neugodne, iskanje se nadaljuje: pilota še niso našli
24ur.com V koči našli večji del letala in truplo švedskega pilota
24ur.com Strmoglavilo potniško letalo z 49 osebami na krovu, staro je bilo skoraj 50 let
24ur.com Iz reke vlečejo razbitine helikopterja: je pilot pred nesrečo zadel jato ptic?
24ur.com Letalo, namenjeno v Portorož, padlo pod Mangartom
24ur.com Vladno letalo strmoglavilo: iščejo razbitine, 11 oseb pogrešanih
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MESE?AR
14. 05. 2026 19.00
Res so se še enkrat rodili !
Odgovori
0 0
1D10T
14. 05. 2026 19.00
helikopterletalo spraviš dol z par sekundami brezračnegaprostora
Odgovori
0 0
štrekeljc
14. 05. 2026 18.58
Skoraj pet ur? In v tem času niso umrli od žeje in lakote? Ima tRump prav, Amerikanci so nadrasa!
Odgovori
0 0
Uroš
14. 05. 2026 18.36
Zakaj so pa čepeli? A ni bilo dovolj prostora, da bi se usedli na rit?
Odgovori
-1
0 1
NeXadileC
14. 05. 2026 18.23
Vanzemaljci?
Odgovori
-1
0 1
piko3
14. 05. 2026 18.23
Kje so na posnetku valovi visoki meter in pol?
Odgovori
-1
0 1
Definbahija
14. 05. 2026 18.13
In zdej bodo še tožili urgentne službe ker niso prišli prej. No tudi to je mogoče vs sedanjem svetu
Odgovori
+0
1 1
hales
14. 05. 2026 17.31
Še dobro, da samo 5 ur.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Spoznajte japonsko gobo dolgoživosti, ki že tisočletja varuje zdravje modrecev
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
cekin
Portal
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
moskisvet
Portal
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Je Macron dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Je Macron dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Otroška igra
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713