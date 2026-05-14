Po strmoglavljenju več ur čepeli pod ponjavo na rešilnem splavu

Turbopropelerskemu letalu Beechcraft 300 King Air je med letom z otoka Great Abaco na Bahamih proti mednarodnemu letališču Grand Bahama nenadoma odpovedal motor in letalo je strmoglavilo v morje približno 80 kilometrov od obale Floride.

Še preden se je letalo potopilo, je pilot vse potnike uspešno spravil na napihljiv splav.

Sreča v nesreči je bila, da je imela posadka rezervnih zračnih sil ameriške vojske takrat ravno usposabljanje. Sprožen signal za klic v sili je pred tem opazila obalna straža in iskanje strmoglavljene posadke se je začelo.

Vojsko so z usposabljanja preusmerili v reševalno akcijo. Ko so našli ponesrečence, so jim najprej odvrgli zaloge za preživetje, med drugim nekaj hrane, vodo, opremo za plavanje in dva dodatna splava.