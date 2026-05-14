Po strmoglavljenju več ur čepeli pod ponjavo na rešilnem splavu

Turbopropelerskemu letalu Beechcraft 300 King Air je med letom z otoka Great Abaco na Bahamih proti mednarodnemu letališču Grand Bahama nenadoma odpovedal motor in letalo je strmoglavilo v morje približno 80 kilometrov od obale Floride.
Še preden se je letalo potopilo, je pilot vse potnike uspešno spravil na napihljiv splav.
Sreča v nesreči je bila, da je imela posadka rezervnih zračnih sil ameriške vojske takrat ravno usposabljanje. Sprožen signal za klic v sili je pred tem opazila obalna straža in iskanje strmoglavljene posadke se je začelo.
Vojsko so z usposabljanja preusmerili v reševalno akcijo. Ko so našli ponesrečence, so jim najprej odvrgli zaloge za preživetje, med drugim nekaj hrane, vodo, opremo za plavanje in dva dodatna splava.
Razmere za reševanje so bile izjemno zahtevne, saj se je približevala nevihta, morje pa je že bilo razburkano z valovi, visokimi tudi do metra in pol.
Za evakuacijo vseh 11 oseb je morala helikopterska posadka opraviti kar devet dvigov; zadnji dvig se je zgodil, ko je helikopterju že kritično primanjkovalo goriva. Ponesrečenci so bili v hudi fizični, duševni in čustveni stiski.
"Čudež je, da so vsi preživeli," je po navedbah AP povedala Elizabeth Piowaty, ki je bila v reševalnem helikopterju. Pohvalila je manever pilota, ki je zasilni pristanek izvedel v zelo težkih razmerah. Pred udarcem v morje je moral namreč čim bolj upočasniti letalo in s tem zmanjšati moč trka. "Ne poznam nikogar, ki bi preživel zasilni pristanek na morju," je povedala.
Vseh 11 preživelih so prepeljali na mednarodno letališče Melbourne Orlando, od tam pa v bolnišnico. Vsi so v stabilnem stanju, trije naj bi bili sicer lažje poškodovani.
Potopljenega letala še vedno niso našli, prav tako še ni znano, zakaj in kakšne težave z motorjem je imelo letalo.
