Air France in Airbus kriva za smrt 228 ljudi v Atlantiku

1. junija 2009 je Airbus A330 med nevihto izginil z radarjev in strmoglavil v morje z višine 11.580 metrov. Nesreča velja za najsmrtonosnejšo v zgodovini francoskega letalstva. Umrlo je 12 članov posadke in 216 potnikov. Na krovu so bili ljudje 33 narodnosti, vključno z 72 Francozi in 58 Brazilci.
Vzrok za strmoglavljenje je bil dolgo časa nejasen. Razbitine letala so iskali kar dve leti, šele maja 2011 pa so iz okoli 4000 metrov globine potegnili zadnja trupla in črno skrinjico. Preiskovalci so menili, da so nesrečo zakrivile napake pilota, ki ga je zmedlo napačno delovanje senzorjev hitrosti.
Prizivno sodišče v Parizu je Airbus in Air France aprila 2023 oprostilo obtožb o uboju iz malomarnosti, po pritožbi pa so ju zdaj spoznali za kriva.
Tako Airbus kot Air France sta obtožbe večkrat zanikala, pričakuje se, da se bosta na razsodbo pritožila, poroča BBC.
Reševalna akcija po nesreči je sicer potekala več kot 1127 kilometrov od obale Brazilije. Na začetku je bila francoska vlada odgovorna za preiskavo nesreče, brazilske oblasti pa so prevzele odgovornost za iskanje trupel. V prvih 26 dneh iskanja so našli 51 trupel, mnogi pokojni potniki so bili še vedno pripeti na sedeže.
Družinski član enega od pokojnih, ki je leta 2019 spregovoril za BBC Brasil, je povedal, da je posmrtne ostanke svojega sina lahko pokopal več kot dve leti po nesreči. Njegov sin, 40-letni brazilski inženir, je skoraj zamudil usodni let AF447 in se je zadnji vkrcal na letalo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.