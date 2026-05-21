Air France in Airbus kriva za smrt 228 ljudi v Atlantiku

1. junija 2009 je Airbus A330 med nevihto izginil z radarjev in strmoglavil v morje z višine 11.580 metrov. Nesreča velja za najsmrtonosnejšo v zgodovini francoskega letalstva. Umrlo je 12 članov posadke in 216 potnikov. Na krovu so bili ljudje 33 narodnosti, vključno z 72 Francozi in 58 Brazilci.

Vzrok za strmoglavljenje je bil dolgo časa nejasen. Razbitine letala so iskali kar dve leti, šele maja 2011 pa so iz okoli 4000 metrov globine potegnili zadnja trupla in črno skrinjico. Preiskovalci so menili, da so nesrečo zakrivile napake pilota, ki ga je zmedlo napačno delovanje senzorjev hitrosti.

Prizivno sodišče v Parizu je Airbus in Air France aprila 2023 oprostilo obtožb o uboju iz malomarnosti, po pritožbi pa so ju zdaj spoznali za kriva.