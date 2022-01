ZDA v Južnokitajskem morju rešujejo F-35, Kitajska: Letalo nas ne zanima

Radarsko slabo vidno ameriško bojno letalo F-35C je v ponedeljek po opravljeni rutinski nalogi v Južnokitajskem morju najprej strmoglavilo na pristajalno stezo letalonosilke USS Carl Vinson, nato pa po katapultiranju pilota končalo v morju. Pri tem so bili poškodovani pilot in šest mornarjev na krovu letalonosilke, poroča CNN.

Gre za letalo, vredno 100 milijonov dolarjev (89,5 milijona evrov).

Tiskovni predstavnik 7. flote ameriške mornarice je dejal, da se preiskava incidenta nadaljuje, in potrdil, da so posnetki, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, pristni. Posnel naj bi jih nekdo z letalonosilke. Ena od fotografij prikazuje letalo, ki z odprto kabino lebdi na površini morja.