Strmoglavljenje helikopterja na Sinaju: umrlo osem mirovnikov

Otok Tiran in Rdeče morje.

Kot poročajo številni tuji mediji, je na otoku Tiran strmoglavil helikopter Black Hawk, na katerem so bili mirovniki oziroma pripadniki večnacionalnih sil in opazovalcev (MFO). Umrlo je šest Američanov, Čeh in Francoz, preživel pa naj bi državljan ZDA.

Preiskava nesreče še poteka, a šlo naj bi za mehansko opravo, so povedali v izjavi misije.

MFO, ki ima svoj sedež v Rimu, so vzpostavili po letu 1979 v okviru dogovora med Izraelom in Egiptom, da nadzoruje mirovni sporazum, ki sta ga državi sklenili istega leta.