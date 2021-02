Stroga kontrola na meji: več kilometrov dolge kolone

Nemčija je strožji nadzor na mejnih prehodih s Češko in Avstrijo začela izvajati v nedeljo, prave razsežnosti tega ukrepa pa se kažejo danes, na delovni dan. Kot poroča nemška tiskovna agencija, se je na avtocesti med Prago in Dresdnom nabrala kolona tovornjakov, ki sega vse do kraja Usti nad Labem, ki je okoli 20 kilometrov stran.

Na cestah iz avstrijske Tirolske proti Nemčiji, kjer vlada enak režim kot na meji s Češko, je stanje boljše in ne prihaja do večjih zastojev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Zastoje sicer pričakujejo tudi na povezavah iz Tirolske proti Italiji, ki je prav tako zaprla meje za potnike iz te avstrijske dežele, kjer veliko težav povzroča južnoafriška različica koronavirusa. Doslej so v tej deželi odkrili 251 primerov okužbe s to bolj nalezljivo različico koronavirusa.

A tudi oni se morajo ob prehodu meje obvezno registrirati in pokazati negativen test na koronavirus, ki ni starejši od 48 ur. Češke oblasti so zato na meji okrepile zmogljivosti testiranja, pri tem pa pomagajo tudi gasilci, še navaja dpa.

V Nemčijo pa po novem lahko vstopajo le še nemški državljani ali tisti s prebivališčem oz. dovoljenjem za bivanje v Nemčiji. Izjeme veljajo le za medicinsko osebje, voznike tovornih vozil in drugo osebje v mednarodnem transportu blaga. Med dnevnimi migranti, ki jim dovolijo vstop, so samo tisti, ki delajo v zdravstvu ali "drugih nujnih" poklicih.

Kritični do novih pravil

V Avstriji so sicer zelo kritični do novih nemških pravil, ki postavljajo velike ovire predvsem za dnevne migrante, ki delajo na obeh straneh meje. Notranji ministerKarl Nehammer je v nedeljo "de facto zapiranje" meje za Avstrijce označil za nesprejemljivo in slabo premišljen ukrep, "ki ustvarja zgolj kaos". "Kazanje s prstom na zvezno deželo Tirolsko je bolj provokacija kot pa učinkovit ukrep za zajezitev pandemije in njenih posledic," je dejal Nehammer.

Tudi zunanji minister Alexander Schallenbergje ocenil, da bodo imeli ti ukrepi več škode kot koristi. To stališče je v nedeljo posredoval tudi kolegoma v Nemčiji in Italiji, Heiku Maasu in Luigiju Di Maiu, poroča APA.

Tudi evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides je kritična zaradi nemškega zapiranja meje. "Ne smemo se vrniti na Evropo zaprtih meja, kot je bilo marca lani," je dejala za Augsburger Allgemeine. "Strah pred novimi različicami koronavirusa je sicer razumljiv, a res je tudi, da virusa ni mogoče zaustaviti z zapiranjem meja," je dejala.

Nezadovoljstvo so izrazili tudi v nemški avtomobilski industriji, saj bi zastoji na mejah lahko povzročili težavo v oskrbi njihovih tovarn. Zaloge, ki jih imajo v lastnih skladiščih so relativno majhne in če bo preskrba s polizdelki iz srednje in južne Evrope motena, se bo proizvodnja lahko ustavila, so opozorili v združenju nemške avtomobilske industrije.