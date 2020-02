Strogi ukrepi v Italiji, potrdili četrto smrtno žrtev zaradi koronavirusa

Zaradi pojave koronavirusa so na severu Italije zaprte šole, univerze, bari in številna podjetja. Trenutno je v državi 149 okuženih, prvi primer pa so zabeležili tudi v 1,3-milijonskem Milanu. Pozitiven je bil dermatolog z milanske poliklinike. Potrdili so tudi že četrto smrtno žrtev zaradi koronavirusa.

Ob začetku novega delovnega tedna v italijanskih regijah, kjer so odkrili primere okužbe s koronavirusom, vlada mrtvilo. Enajst krajev v Lombardiji s približno 50 tisoč prebivalcev je izoliranih, zapustiti ali obiskati jih je mogoče le s posebnim dovoljenjem, vse dostope varuje policija, če bo treba, pa bo na pomoč priskočila tudi vojska. Danes so potrdili četrto smrtno žrtev zaradi koronavirusa, poroča Ansa. Gre za moškega iz mesta Bergamo v Lombardiji, starega 84. let. Doslej so naši zahodni sosedje sicer zabeležili 152 okužb. Največ okuženih je prav v Lombardiji - med 112 je dermatolog s poliklinike v Milanu, kar je prvi primer v drugem največjem italijanskem mestu - in Benečiji. Italijanskim okuženim je skupno, da nihče od njih ni bil na Kitajskem, to pa je podatek, ki zelo skrbi epidemiologe, virologe in infektologe, poroča Corriere della Sera. Nikakor namreč ne uspejo ugotoviti, kje se je virus začel širiti, oziroma, kdo je "pacient nič", torej prvi okuženi. Iščejo obolele, ki so bili v kontaktu z osebami, ki so se vrnile iz Vuhana, a za zdaj neuspešno. Doslej edini osumljenec, podjetnik iz mesteca Castiglione d’Adda, je bil na testih negativen. Na severu Italije so ta teden zaprte šole, univerze in muzeji, odpovedane so maše in večje prireditve, med njimi beneški karneval. Med deželami, kjer veljajo izredni ukrepi, je tudi nam bližnja Furlanija-Julijska krajina. "Tam izvajajo intenzivna epidemiološka poizvedovanja in če se bo izkazalo, da so bili v stiku z okuženimi tudi slovenski državljani, nas bodo italijanski kolegi o tem takoj obvestili in bomo ustrezno ukrepali," je v nedeljo zaskrbljeno slovensko javnost mirili minister za zdravjeAleš Šabeder.

Čeprav so trgovine odprte, so police marsikje prazne. prebivalci so namreč pokupili vse, da bi si naredili zalogo v primeru še strožje karantene. Fotografijo so posneli v Milanu. FOTO: AP

Slovenska vlada je za danes sklicala sekretariat Sveta za nacionalno varnost, ki bo razpravljal o pripravljenosti na pojav koronavirusa. Da ga bomo prej ali slej zabeležili tudi pri nas, stroka ne dvomi. Kako ravnati, če sumimo, da smo zboleli? "Vsi, ki so bili v severnih pokrajinah, naj se samoopazujejo in v primeru vročine nad 38 stopinjami, kašlja ali težkega dihanja kontaktirajo po telefonu, posebej poudarjamo po telefonu, svojega izbranega zdravnika ali dežurno zdravstveno službo," svetujejo na ministrstvu za zdravje. Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe: - Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. - Ne dotikamo se oči, nosu in ust. - V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. - Upoštevamo pravila higiene kašlja. - Redno si umivamo roke z milom in vodo. - V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. - Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna. - V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. Za več ur ustavili vlak, ker sta dve potnici imeli vročino Ne le Slovenija, tudi ostale sosednje države skrbno spremljajo razvoj dogodkov v Italiji. Zaskrbljeni so v Švici, kamor vsak dan na delo prihaja 68 tisoč Italijanov. Čeprav gre za prebivalce regij, kjer so virus pojavlja, jim za zdaj vstopa v državo niso omejili.

Ker sta dve potnici imeli vročino, je Avstrija na mejnem prehodu Brenner več ur zadrževala dva vlaka. FOTO: AP

V Avstriji, kjer bo še danes zasedal poseben vladni štab in razpravljal o ukrepih, se pojavlja ideja o ponovni uvedbi nadzora na meji z Italijo, a kot je pozno v nedeljo menil avstrijski zdravstveni minister Rudolf Anschober, to zaenkrat še ni potrebno. "Smo pa zelo v skrbeh, smo previdni in pozorni," je še dejal. Avstrija je sicer včeraj na mejnem prehodu Brenner za več ur ustavila dva vlaka s potniki pretežno iz Nemčije in Avstrije, ki so potovali iz Italije. Preplah je nastal zaradi potnic z vročino in kašljem, ki sta sicer morali izstopiti že v Veroni. Po podatkih avstrijskega notranjega ministrstva sta bili na testiranju za novi koronavirus negativni. Avstrijske oblasti so zeleno luč za nadaljevanje poti vlakov dale malo pred polnočjo. Številni so pot nadaljevali proti Münchnu, pri tistih, ki so izstopili v Avstriji, pa so oblasti zabeležile osebne podatke. Za stroge ukrepe se je odločila tudi Romunija. Vse, ki bodo prispeli iz severnih italijanskih dežel, bodo poslali v 14-dnevno karanteno.

V Italiji so odpovedali beneški karneval, zaprta sta milanska katedrala in teater La Scala (na sliki). FOTO: AP