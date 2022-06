Strogi varnostni ukrepi ob 33-letnici pokola na Trgu nebeškega miru

Kitajske komunistične oblasti so na razprave o pokolu na Trgu nebeškega miru 4. junija 1989 zelo občutljive. Na vse možne načine si prizadevajo izbrisati ta dogodek iz kolektivnega spomina, med drugim so ga umaknile iz zgodovinskih učbenikov, cenzurirajo pa tudi vsakršne omembe v spletnih razpravah.

V okolici trga Tiananmen danes vladajo strogi varnostni ukrepi. Oblasti so namestile naprave za prepoznavanje obrazov na cestah, ki vodijo do tega trga, in strogo preverjajo osebne izkaznice mimoidočih, med drugim tudi članov večje skupine kolesarjev. Območje nadzira dva do trikrat več policistov kot ponavadi.

Oblasti so v petek opozorile javnost, da lahko "sodelovanje na nedovoljenem shodu" predstavlja kršitev zakona in prinaša kazen do pet let zapora. Večji del parka Victoria, kjer so nekoč potekale spominske slovesnosti z udeležbo več deset tisoč ljudi, so v petek zvečer zaprli za javnost.

Hongkong je bil v prejšnjih letih edino območje na Kitajskem, kjer so potekali množični shodi v spomin na pokol na Trgu nebeškega miru, a pred dvema letoma je tudi tu prišlo do sprememb s sprejetjem varnostnega zakona, ki močno omejuje proteste.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na Twitterju, ki je na Kitajskem blokiran, zapisal, da mineva 33 let, "odkar je svet opazoval pogumne protestnike in druge ljudi, kako mirno zahtevajo demokracijo". " Kljub odstranitvi spomenikov in poskusom brisanja zgodovine se poklanjamo njihovemu spominu s promocijo spoštovanja človekovih pravic, ko so te ogrožene ," je dodal.

V bližnji nakupovalni četrti Causeway Bay je novinar agencija AFP videl, kako so ulično umetnico, ki je iz krompirja oblikovala svečo, obkrožili policisti in jo odpeljali s policijskim vozilom. Policija je kasneje sporočila, da so aretirali 31-letnico zaradi "neprimernega vedenja na javnem mestu".

Organizatorje preteklih shodov v spomin na pokol na Trgu nebeškega miru so oblasti razglasile za "tuje agente". Septembra lani so aretirali njihove vodilne člane, njihov muzej in digitalne posnetke dogodkov leta 1989 pa so policisti uničili. Šest univerz je odstranilo spomenike, ki so vrsto let stali v njihovih študentskih naseljih.

Odpovedane so tudi spominske slovesnosti na Macau, s sklicevanjem na "slabšanje okolja v politiki".

Pokola na Trgu nebeškega miru se tako lahko zdaj javno spominjajo le še v tujini. Oporečniki v izgnanstvu so postavili muzeje v ZDA, na Tajvanu pa poskušajo postaviti enega od spomenikov, ki so jih umaknili iz kitajskih univerz. Organizacija Amnesty International koordinira prižiganje sveč v 20 mestih.

Kitajske oblasti so leta 1989 z vojsko in tanki nasilno zatrle mirne proteste na Trgu nebeškega miru in tako ustavile večtedenske shode ljudi, na katerih so ti zahtevali politične spremembe in odpravo korupcije.

Število ubitih v noči s 3. na 4. junij je še danes neznanka. Po uradnih podatkih kitajskih oblasti je bilo ubitih 241 ljudi, od tega 36 študentov, medtem ko disidenti trdijo, da je bilo ubitih več tisoč ljudi. Oblasti vztrajajo, da so protesti leta 1989 ogrozili vladavino komunistične partije in jih je bilo treba zatreti, da bi ohranili politično stabilnost in gospodarske reforme.