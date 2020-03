Strogim ukrepom za omejitev širjenja koronavirusa se pridružuje vse več držav

V Italiji od danes veljajo še strožji ukrepi karantene za celo državo. Zaprti so ostali bari, lokali in večina trgovin. Strožje ukrepe uvajajo tudi balkanske države, medtem pa število novo okuženih na Kitajskem upada.

Italijanski premier Giuseppe Conte je v sredo v nagovoru napovedal nove drastične ukrepe. Življenje v Italiji je skoraj zamrlo. Med drugim so morala podjetja zapreti vse oddelke, ki niso nujna za proizvodnjo, zaprte so tudi storitve, kot so na primer frizerji. Še vedno so dovoljene dostave na dom, odprte so trgovine z živili in lekarne. Uradi ostajajo odprti v zelo okrnjeni obliki, okrnjeno deluje tudi javni promet. Ulice italijanskih mest danes pretežno samevajo, na izložbah lokalov pa visijo obvestila, da morajo ostati zaprti. Zaradi zapore celotne države pa bodo zmanjšali število letov na rimskih letališčih. "Hvala vsem Italijanom, ki se žrtvujejo. Dokazujemo, da smo velik narod," je v nagovoru dejal Conte in državljane pozval, naj ne drvijo v trgovine po hrano, saj bodo te ostale odprte. Tako so bile danes v Rimu odprte tudi pekarne, kjer poleg kruha prodajajo še pecivo in mleko. Večjega navala ni bilo opaziti.

Karantena v Italiji FOTO: AP

Vlada je ukrepe sprejela zaradi porasta števila okuženih in mrtvih zaradi covid-19. Razmere se verjetno še nekaj časa ne bodo umirile. Vodja oddelka za infekcijska obolenja na italijanskem inštitutu ISS Giovanni Rezza je opozoril, da še niso dosegli vrhunca epidemije. Conte pa je v nagovoru opozoril, da verjetno rezultati ukrepov ne bodo nemudoma vidni, ampak šele čez nekaj tednov. V Italiji se je doslej z novim virusom okužilo 12.462 ljudi, umrlo jih je 827. S številnimi ukrepi tudi balkanske države Srbska vlada je v sredo sporočila, da bo eden ukrepov za preprečevanje razširjanja bolezni covid-19 preusmerjanje mednarodnega cestnega prometa na glavne mejne prehode. Napovedali so začasno zaprtje 44 manjših mejnih prehodov. Po zadnjih podatkih je v Srbiji z novim koronavirusom okuženih 19 oseb.

Po celem svetu so doslej potrdili že več kot 126.000 okužb v 124 državah, covid-19 pa je terjal več kot 4600 življenj. Med najhujšimi žarišči je trenutno Italija, kjer se je z virusom okužilo že več kot 12.400 ljudi, umrlo pa več kot 820.

Tudi na Hrvaškem imajo 19 primerov okužbe, in sicer v štirih mestih - Zagrebu, Varaždinu, Pulju in na Reki. V Splitu so odprli prvo karanteno za potnike s trajekta, ki je v sredo prispel iz italijanske Ancone. V 14-dnevno karanteno so namestili nekaj manj kot 30 ljudi, med katerimi nihče ni kazal simptomov bolezni covid-19. V petek bodo zaprli vse šole in fakultete v hrvaški Istri, od ponedeljka bodo organizirali pouk preko spleta. Po pričakovanjih bo hrvaška vlada danes prepovedala vse javne dogodke, na katerih je predvidena udeležba več kot 100 oseb. Izredne ukrepe zaradi novega koronavirusa so sprejeli tudi na Kosovu, kjer so med drugim do 27. marca zaprli vse vrtce, šole in fakultete. Spletni pouk bodo naslednja dva tedna uvedle tudi osnovne in srednje šole v sarajevskem kantonu v BiH, kjer imajo enajst primerov okužbe. Danes so potrdili, da imajo štiri nove primere v Banjaluki.

Medtem je Črna gore zaenkrat edina država v Evropi, v kateri ni potrjen noben primer okužbe z novim koronavirusom. Je pa vlada v Podgorici pozvala državljane, naj ne nasedajo lažnim novicam na spletu, da oblasti skrivajo primere okužbe ter da nameravajo razglasiti izredno stanje, o čem so poročali tudi nekateri portali v Srbiji. Zagotovili so, da bodo nemudoma obvestili javnost, če bodo zabeležili primere okužbe v državi. Državljane so še pozvali, naj ne kupujejo zalog hrane, saj je oskrba trgovin nemotena. Na Kitajskem znova manj novih okužb, v Seulu opozarjajo na novo žarišče Na Kitajskem so danes znova potrdili manj okužb s koronavirusom, saj so v zadnjih 24 urah potrdili 15 novih okužb, kar je najmanj od začetka vodenja evidenc v januarju. Enajst ljudi je umrlo. Sicer so na Kitajskem, kjer je konec decembra izbruhnil novi koronavirus, skupno zabeležili skoraj 80.800 okužb, od tega 3169 smrti.

Kitajska je danes preventivno sporočila, da ne bo več izdajala dovoljenj za vzpon na Everest. Nepalska stran zaenkrat ostaja odprta. Lani se je 644 ljudi povzpelo na najvišjo goro iz Nepala, 241 pa iz Tibeta.

Mediji sicer opozarjajo, da je vprašljivo, ali je to realna številka okuženih. Domnevno oblasti v dnevni statistiki novih okužb od začetka februarja ne upoštevajo več oseb, ki so pozitivne na sars-cov-2, a ne kažejo simptomov. Iz kitajske zdravstvene komisije so sicer danes sporočili, da ocenjujejo, da so že dosegli vrhunec izbruha in da bodo v prihodnje številke le še padale. V Južni Koreji pa so medtem potrdili 114 novih okužb, oblasti pa svarijo, da bi se lahko zaradi več novih okužb v Seulu bolezen hitro razširila po prestolnicisaj so okoli 100 okužb v zadnjih dneh potrdili pri ljudeh, ki so povezani s klicnim centrom v Seulu. "To bi lahko vodilo v hitro širjenje na urbanem območju, kjer živi okoli polovica vsega prebivalstva" v državi, je danes posvaril premier Chung Sye-kyun. Zaenkrat so v Južni Koreji okoli 90 odstotkov primerov potrdili v južnem mestu Daegu in v provinci Severni Gyeongsang. Južna Koreja je bila sicer prva država za Kitajsko, kjer so imeli večji izbruh novega koronavirusa. V državi so skupno potrdili 7869 primerov okužb. Umrlo je 66 ljudi, od tega šest v zadnjem dnevu. Poziv k okrepitvi boja proti koronavirusu Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v sredo pozval države k okrepitvi boja proti novemu koronavirusu, potem ko ga je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila za svetovno pandemijo. Ta razglasitev po Guterresovih besedah pomeni poziv k nujni akciji vseh in povsod. "Smer pandemije lahko spremenimo, vendar z ukrepanjem. Pozivam vse vlade, naj takoj okrepijo prizadevanja. Najboljša znanost nam pravi, da če države odkrivajo, testirajo, zdravijo, izolirajo, spremljajo in mobilizirajo svoje ljudi, lahko zelo napredujemo pri zmanjšanju okužb,"je dejal Guterres in obenem pozval tudi k odgovornosti in solidarnosti brez panike in strahu.

Koronavirus po svetu FOTO: AP