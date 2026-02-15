Naslovnica
Tujina

'Stroj že žre samega sebe'

München, 15. 02. 2026 17.54 pred 50 minutami 4 min branja 39

Avtor:
N.Š.
Putin v helikopterju

Na varnostni konferenci, kjer se že tretje leto zapored skoraj vse razprave vrtijo okoli Ukrajine, je bilo tudi tokrat veliko obljub o podpori in malo konkretnih idej, kako končati vojno. Med strateškimi analizami, diplomatskimi pozivi in geopolitičnimi napovedmi pa je ena izjava izstopala. Ruska politologinja v izgnanstvu Ekaterina Schulmann je ponudila preprosto, a močno tezo: Putinov sistem je še vedno trden, vendar se je začel uničevati od znotraj. "Stroj že žre samega sebe," je dejala.

Schulmannova že leta proučuje mehanizme odločanja v avtoritarnih sistemih. Danes živi v izgnanstvu, predava v Berlinu in velja za eno najbolj pronicljivih analitičark sodobne Rusije, poroča focus.de. Njena analiza ne temelji na željah ali političnih parolah, temveč na hladni institucionalni logiki: sistemi ne razpadejo, ko zmanjka denarja ali vojakov. Razpadejo, ko jih ni več mogoče upravljati.

Navzven stabilno, navznoter pod pritiskom

Na prvi pogled se zdi, da ruski režim ostaja stabilen. Vidnega množičnega odpora ni. Protesti so bili zatrti. Neodvisni mediji so utišani ali delujejo iz tujine. Gospodarstvo sicer stagnira, a ni v prostem padu. Država še vedno financira vojno, plačuje plače, socialne transferje in propagandni aparat.

Toda prav tu Schulmannova vidi paradoks. Sistem, ki temelji na absolutnem nadzoru, mora hkrati zagotavljati občutek normalnosti. Dolgo je bila to ena ključnih taktik Kremlja – življenje mora teči naprej, trgovine so odprte, internet deluje, vsakdan ostaja predvidljiv. Vojna je bila predstavljena kot oddaljen dogodek, ki ne posega pregloboko v notranje življenje države.

Zdaj se to vse bolj spreminja, ocenjuje. Režim je v zadnjem letu in pol začel posegati tudi v strukturo vsakdana. Blokade komunikacijskih platform, omejevanje spletnih storitev, vedno strožji nadzor nad informacijskim prostorom – vse to neposredno vpliva na prebivalstvo, pa tudi na elito. Tisto elito, na kateri sistem dejansko stoji.

Moskva
Moskva
FOTO: Shutterstock

Ko stroj začne treti lastne vijake

Putinov model oblasti temelji na nepisanem dogovoru z elito. Oligarhi, visoki uradniki, vojaški vrh in vplivne družbene skupine so lahko del sistema, dokler spoštujejo lojalnost in se ne vmešavajo v politično središče moči. V zameno dobijo stabilnost, zaščito in ekonomske privilegije.

A ta dogovor je vedno bolj načet. V zadnjih letih so sledile aretacije visokih uradnikov, zaplembe premoženja, notranje čistke v vojski in obveščevalnih strukturah. Sankcije Zahoda so dodatno omejile možnosti za poslovanje in življenje v tujini. Elita je ujeta med mednarodno izolacijo in domačim nadzorom. Možnosti izhoda je vse manj.

Schulmannova opozarja, da je to nevarnejše od proračunskih primanjkljajev. Vojne se ne končajo, ko zmanjka denarja, pravi, temveč ko sistem izgubi sposobnost, da jo upravlja. Če elita ne verjame več v smer, če začne dvomiti v trajnost strategije, lahko začne zavirati mehanizem. In avtoritarni sistem brez podpore elite nima amortizerjev.

Zgodovina pozna podoben primer. V poznih osemdesetih letih Sovjetska zveza ni razpadla zaradi enega samega šoka, temveč zato, ker je državni aparat postal neučinkovit. Odločitve so se kopičile, sistem jih ni več mogel absorbirati. Pritisk od zunaj in znotraj je postal prevelik. Rezultat je bil kolaps.

Vojna kot pospeševalnik napetosti

Vojna v Ukrajini je dolgoročno breme. Ne samo finančno, gre za mobilizacijo človeških virov, za logistične napore, za nadzor nad informacijami, za ohranjanje morale. Vsaka dodatna represivna odločitev, denimo zaprtje medija, nova kazenska zakonodaja, blokada aplikacij, zahteva energijo in politični kapital.

In vsaka taka odločitev ima stranske učinke.Blokada komunikacijskih orodij, na primer, ne prizadene le opozicije. Prizadene podjetnike, uradnike, poslovneže, tehnološki sektor. Vojna tako postopoma posega v sloje, ki so bili doslej zaščiteni.

Če režim začne omejevati lastno elito, ji oteževati dostop do virov, jo držati v negotovosti, lahko s tem spodkopava lastne temelje. 

Po ruskih napadih v Kramatorsku
Po ruskih napadih v Kramatorsku
FOTO: AP

Ali obstaja razpoka?

Zahodne države že dolgo iščejo način, kako vplivati na notranjo dinamiko Rusije. Sankcije so bile usmerjene predvsem na finančne tokove in dostop do tehnologije. Schulmannova predlaga drugačen poudarek: spodbujanje odhoda elite.

Ne v smislu javnega upora, temveč v smislu razrahljanja. Če vplivni posamezniki iščejo izhod, če začnejo umikati kapital, če zmanjšujejo tveganje, se stroj ne ustavi takoj. A njegovo gibanje postane počasnejše. Manj učinkovito.

Ena od ključnih nevarnosti za režim je odsotnost izhodne strategije, meni. Če ni jasne poti, kako vojno zaključiti, če ni prepričljive zgodbe o prihodnosti, sistem deluje zgolj na podlagi vztrajnosti. Vztrajnost pa ima mejo.

Varnostna konferenca v Münchnu ni ponudila konkretnega načrta za konec vojne. A Schulmannova je opozorila na nekaj drugega, morda konec ne bo prišel zaradi zunanjega pritiska, temveč zaradi notranje utrujenosti mehanizma.

Stroj, ki mora hkrati nadzorovati družbo, elito, gospodarstvo in vojno fronto, se lahko začne pregrevati. In ko se avtoritarni sistemi pregrejejo, neizbežno počijo.

rusija putin ukrajina vojna

